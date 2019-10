Adrian, le anticipazioni: Adriano Celentano torna con ospiti illustri e tante novità

Adrian e Adriano Celentano torneranno presto, insieme a tanti ospiti, su Canale 5, dove, a partire da giovedì 7 novembre, andranno in onda 4 puntate dello one man show che sembra aver definitivamente cambiato nome in Adriano.

Le anticipazioni sullo show che riporterà il Molleggiato in TV dopo il clamoroso flop dello scorso inverno vogliono come confermata, per la prima puntata, la presenza di Carlo Conti, Paolo Bonolis e Massimo Giletti. Secondo Novella2000, inoltre, anche Enrico Mentana si aggiungerà al trio di conduttori durante il primo appuntamento di Adriano. Ma è Dagospia a diffondere il rumor più ghiotto di tutti: nella seconda puntata l'ospite d'onore dovrebbe essere Maria De Filippi. La regina delle prime serate di Canale 5 dovrebbe raggiungere Adriano Celentano negli studi di Cologno Monzese da cui sarà trasmesso lo show e dovrebbe concedersi a una lunga intervista.

Le novità, però, non finiscono qui: non soltanto il nome, come abbiamo già detto, a cambiare rispetto al format precedente dovrebbe essere soprattutto il tempo passato da Adriano Celentano in persona sul palco. Che ne sarà di Adrian La Serie? Lo show animato sarà trasmesso nel corso delle 4 punate fin qui previste, ma non sappiamo se in apertura del programma, alla fine, come successo quasi un anno fa, o a spezzoni durante la puntata.

Altra importante novità sarà l'ampio spazio dedicato alla musica: manca ancora la conferma ufficiale ma i primi due episodi di Adriano prevederebbero l'esibizione di Luciano Ligabue ed Elisa.