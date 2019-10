Adrian di Adriano Celentano torna su Canale 5 a novembre

Adrian, la serie di Adriano Celentano torna su Canale 5 a novembre ma con un nome diverso e con una diversa formula, dopo il flop della serie animata che era stata mandata in onda lo scorso gennaio prima di essere sospesa, ufficialmente per le cattive condizioni di salute del molleggiato.

Adrian, o meglio Adriano, come dovrebbe chiamarsi adesso, prenderà il posto de Il Grande Fratello Vip nel palinsesto di Canale 5 nella prima serata del lunedì. Così, mentre il reality di Alfonso Signorini è slittato al 2020 per ragioni commerciali, Adriano Celentano ha ricevuto da Mediaset un'altra chance, come d'altronde era stato preannunciato dai vertici dell'azienda a giugno. In base a quanto riferito da Dagospia, però, il molleggiato tornerà con un format completamente diverso da quello andato in onda in inverno dal teatro Camploy di Verona.

Anzitutto Adriano sarà trasmesso da Milano; è stato descritto come una sorta di one man show, con il molleggiato sempre in scena, al contrario di quanto accaduto durante la passata stagione con lo spettacolo che introduceva le puntate di Adrian La Serie, molto criticato soprattutto per le incursioni fugaci e poco incisive di Adriano Celentano. Ora invece il molleggiato starebbe lavorando senza sosta, con Claudia Mori e il suo team, alle nuove puntate, che dovrebbero essere in tutto 4. Durante le quattro prime serate dovrebbero essere trasmessi anche gli episodi mancanti della serie animata Adrian.