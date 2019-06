Adrian di Adriano Celentano torna a settembre ma senza show dal vivo

Adrian, la serie di Adriano Celentano, tornerà su Canale5 a settembre ma non sarà introdotta dallo show dal vivo che andava in onda dal teatro Camploy di Verona.

Adrian, la serie di Adriano Celentano, tornerà a settembre su Canale5: Mediaset ha dunque confermato quanto si vociferava già dopo l'interruzione dello show a febbraio, ovvero il ritorno nel palinsesto autunnale.

Adrian La Serie riprenderà dalla puntata 5 e andrà in onda il lunedì sera ma senza show dal vivo: gli spettatori si troveranno probabilmente di fronte a due puntate consecutive della serie animata perchè i vertici dell'azienda e lo staff di Adriano Celentano pare non abbiano più ripreso i contatti con il Comune di Verona, che è proprietario del teatro Camploy. D'altronde la brusca interruzione della trasmissione a febbraio aveva causato diverse polemiche in città, dovute alla perdita economica a cui il Comune era andato incontro avendo preventivamente cancellato tutto il cartellone dei primi mesi dell'anno per dare spazio alle nove puntate dello show. Si era inizialmente parlato di traslocare in un teatro di Milano ma anche quell'ipotesi sembra definitivamente tramontata.

La serie del Molleggiato era stata interrotta ufficialmente per motivi di salute del suo creatore, ufficiosamente per contenere quella che era stata una vera e propria emorragia di ascolti (e di denaro): Adrian La Serie era passata dai quasi 6 milioni di spettatori della prima puntata ai 2 della quarta, venendo puntualmente battuta dalla fiction invernale di Rai1 La compagnia del cigno. Certo Canale5 continua a considerarla una scommessa: non solo non l'ha spostata su Rete4 o Italia1, come inizialmente pronosticato, ma per mandarla in onda ha addirittura posticipato di qualche settimana il reality Temptation Island che, al contrario, per la rete si è sempre dimostrato un sicuro successo.