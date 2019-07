Adrian di Adriano Celentano: Mediaset cambia titolo allo show

Mediaset ha confermato il ritorno di Adrian, la serie di Adriano Celentano, per l'autunno di Canale5 e, per l'occasione, lo show cambierà titolo.

Adrian, la serie di Adriano Celentano, cambia titolo per volere di Mediaset mentre si prepara al ritorno su Canale5, previsto per settembre o ottobre 2019.

Mediaset ha appena svelato i palinsesti per la prossima stagione ed è stato Piersilvio Berlusconi a parlare del programma più atteso: "Voglio essere chiaro: non siamo affatto soddisfatti di come è andata la vicenda Adrian. Ma non lo è neppure Celentano, che non credo voglia chiudere la sua incredibile carriera con un insuccesso". Non ci sono mezzi termini, dunque, ma c'è la volontà di migliorare e forse è anche sottolineare la rinnovata fiducia che l'azienda del Biscione ha cambiato il titolo dello show, che sarà Adriano e non più Adrian.

Potrà un semplice "o" fare la differenza? Non si sa, ma sicuramente la volontà chiara è quella di mettere il molleggiato al centro dello show: "È giusto dare al suo prodotto e al suo pensiero una seconda chance, ci sembra convinto. Celentano lavora a uno show con la sua presenza costante. Farà quello che doveva fare. Speriamo che questa volta andrà così".

Adrian La Serie riprenderà dalla puntata 5 e andrà in onda il lunedì sera ma senza show dal vivo: gli spettatori si troveranno probabilmente di fronte a due puntate consecutive della serie animata perchè i vertici dell'azienda e lo staff di Adriano Celentano pare non abbiano più ripreso i contatti con il Comune di Verona, che è proprietario del teatro Camploy. D'altronde la brusca interruzione della trasmissione a febbraio aveva causato diverse polemiche in città, dovute alla perdita economica a cui il Comune era andato incontro avendo preventivamente cancellato tutto il cartellone dei primi mesi dell'anno per dare spazio alle nove puntate dello show. Si era inizialmente parlato di traslocare in un teatro di Milano ma anche quell'ipotesi sembra definitivamente tramontata.

Adrian La Serie: Adrian, l'Orologiaio

La serie del Molleggiato era stata interrotta ufficialmente per motivi di salute del suo creatore, ufficiosamente per contenere quella che era stata una vera e propria emorragia di ascolti (e di denaro): Adrian La Serie era passata dai quasi 6 milioni di spettatori della prima puntata ai 2 della quarta, venendo puntualmente battuta dalla fiction invernale di Rai1 La compagnia del cigno.