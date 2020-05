Adele, critiche per la foto in cui appare dimagrita: il personal trainer la difende

Adele ha ricevuto delle critiche dopo aver pubblicato per i suoi 32 anni la foto in cui dimostra di essere dimagrita di più di 30 chili. Il suo personal trainer in un post su Instagram ha spiegato che la cantante non vuole essere diversa né mettere in imbarazzo altre persone, il suo fine è quello di stare bene non di essere essere magra.

Nel giorno del suo compleanno Adele ha pubblicato una foto in cui appare dimagrita, quasi irriconoscibile. Il post è stato salutato dai complimenti di numerosi fan e colleghi, ma purtroppo la cantante premio oscar e è stata anche vittima di body shaming. Molti l'hanno accusata di essersi omologata agli standard, altri addirittura le hanno detto che la sua foto era un insulto per le persone sovrappeso perchè voleva metterle in imbarazzo.

Il suo personal trainer ha definito questi commenti "inquietanti" e ha scritto un lungo post su Instagram in difesa di Adele: "come ex personal trainer di Adele a Londra, è scoraggiante leggere commenti negativi, ossessionati dal grasso, che mettono in discussione la genuinità della sua incredibile perdita di peso", ha scritto Peter Geracimo. Il personal trainer sottolinea che Adele nel suo lavoro non ha mai "minato il suo talento".

Nella parte centrale del post Peter spiega i motivi della scelta della cantante: "il nostro obiettivo non è mai stato farla diventare magrissima, ma la sua salute. Soprattutto dopo la gravidanza e dopo l'intervento chirurgico. Quando è uscito l'album 25 ed è stato annunciato il tour, abbiamo dovuto prepararci per un programma estenuante di 13 mesi. In quel periodo ha cominciato ad allenarsi e a fare scelte alimentari migliori. Di conseguenza ha perso notevolmente peso e la gente l'ha notato".

Parlando dei cambiamenti avvenuti nella vita di Adele, come il trasferimento a Los Angeles ed il divorzio, ha detto: "Da quando si è trasferita a Los Angeles, è stato ben documentato che ha Adele ha subito diversi difficili cambiamenti personali. È naturale che con il cambiamento arrivi una nuova percezione di sé e voglia di essere la tua versione migliore possibile. Ha cambiato abitudini alimentari e si è impegnata in palestra. Non potrei essere più orgoglioso o più felice per lei!". "Questa metamorfosi - spiega il personal trainer - non è per la vendita di album, pubblicità o per essere un modello per qualcuno. Lei lo sta facendo per se stessa e per suo figlio Angel". Nella parte finale Peter sottolinea che Adele non vuole mettere in imbarazzo nessuno: "La mia speranza è che le persone apprezzino il duro lavoro svolto da Adele per migliorare sé stessa a beneficio suo e della sua famiglia. Non ha perso peso per far star male gli altri. Questa trasformazione personale non ha nulla a che fare con me o te. Riguarda Adele e come vuole vivere la sua vita. Non è cambiata dall'Adele con cui siamo cresciuti e che abbiamo amato".