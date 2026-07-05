Addio a Tiziana Aristarco, la regista di Mina Settembre: il ricordo di Serena Rossi

Il mondo della fiction italiana è in lutto: è morta a 66 anni Tiziana Aristarco, regista di Mina Settembre e Un medico in famiglia. Serena Rossi la ricorda con un messaggio commosso.

È morta oggi domenica 5 luglio Tiziana Aristarco, una delle registe più apprezzate della fiction televisiva italiana, nota al grande pubblico per il suo lavoro in serie di successo come Mina Settembre, Un medico in famiglia e Raccontami. Aveva 66 anni.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo dello spettacolo, dove colleghi e attori ne ricordano il talento, la sensibilità narrativa e la capacità di dirigere storie in grado di entrare nel cuore del pubblico. Tra i primi messaggi di addio anche quello di Serena Rossi.

Nata a Milano il 19 febbraio 1960, figlia del celebre critico cinematografico Guido Aristarco, Tiziana Aristarco aveva iniziato il suo percorso professionale come aiuto regista, per poi affermarsi come una delle registe più autorevoli della televisione italiana. Era sposata con il regista Riccardo Donna e lascia due figli.

I lavori più famosi di Tiziana Aristarco:

Tiziana Aristarco entrò in Rai lavorando a programmi come Sottovoce di Gigi Marzullo e La Domenica in... degli italiani. Nel 1998 iniziò come aiuto regista de Un medico in famiglia, del quale firmò la regia di 18 episodi nella seconda stagione, tornando poi dietro la macchina da presa anche per la sesta.

Serena Rossi e Tiziana Aristarco

Da allora Tiziana Aristarco ha diretto 14 puntate di Compagni di scuola e la seconda stagione di Casa famiglia. Nel 2012 e 2013 è stata la regista della quarta e quinta stagione di Provaci ancora prof!, nel 2015 ha diretto la terza stagione di Fuoriclasse. Nel 2021 è stata regista di Mina Settembre, ispirata ai racconti di Maurizio de Giovanni e ambientata a Napoli.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo dello spettacolo. Tra i messaggi più sentiti quello di Elena Sofia Ricci: "Oh mio Dio! Non ci credo! Che dolore". Serena Rossi, protagonista di Mina Settembre l'ha salutata così: "Non scriverò la regista che eri, la professionista straordinaria sempre alla ricerca di verità profonda e di bellezza. Questo lo sanno tutti. Tu sei stata molto più...una guida, un porto sicuro. Un mix tra tenacia, grande ironia e dolcezza infinita. Ci capivamo al primo sguardo io e te. Quante risate, quante avventure, quanta fatica in giro per le strade di Napoli con quel cappottino rosso e quanti abbracci caldi...quanto amore hai regalato a tutti noi".