Addio a Mary Beth Hurt: la star de Il mondo secondo Garp aveva 79 anni

L'attrice, resa celebre dal film girato insieme a Robin Williams, ma che ricordiamo anche in Interiors di Woody Allen e L'età dell'innocenza di Martin Scorsese, era malata da tempo

Mary Beth Hurt, candidata a tre premi Tony e protagonista di celebri film come Interiors e Il mondo secondo Garp, è morta domenica a causa del morbo di Alzheimer. Aveva 79 anni.

La notizia della scomparsa dell'attrice è stata confermata tramite un post congiunto su Facebook pubblicato dalla figlia, Molly Schrader, e dal marito, lo sceneggiatore e regista Paul Schrader.

"Era un'attrice, una moglie, una sorella, una madre, una zia, un'amica, e ha ricoperto tutti questi ruoli con grazia e gentile determinazione", si legge nel post. "Sebbene siamo tutti in lutto, c'è un po' di conforto nel sapere che non soffre più e che si è ricongiunta con le sue sorelle in pace".

Il mondo secondo Garp: una scena

Una carriera divisa tra teatro, cinema e tv

Hurt ha lavorato in teatro, al cinema e in televisione e ha collaborato con il marito, Schrader, nei film Affliction e Lo spacciatore.

Nata Mary Beth Supinger a Marshalltown, nell'Iowa, è stata sposata con l'attore William Hurt dal 1971 al 1981. Ha studiato recitazione all'Università dell'Iowa e poi alla NYU, debuttando sui palcoscenici newyorkesi nel 1974. È stata nominata ai Tony per le sue interpretazioni in Crimes of the Heart, per cui ha vinto un Obie, Trelawny of the Wells e Benefactors.

Woody Allen ha scritturato Hurt per il suo primo ruolo cinematografico nel film del 1978 Interiors, in cui interpretava una delle tre sorelle alle prese con la disgregazione della propria famiglia. Ha proseguito con Il mondo secondo Garp, interpretando Helen Holm Garp, Un gelido inverno, L'età dell'innocenza di Martin Scorsese e Sei gradi di separazione. In televisione è apparsa come guest star in serie come Law & Order e Kojak.