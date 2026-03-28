Addio a James Tolkan, celebre preside Strickland nella saga Ritorno al futuro

L'attore si è spento a 94 anni ed era conosciuto principalmente per il suo piccolo ruolo nella trilogia con Michael J. Fox ma anche per la sua partecipazione a Top Gun

James Tolkan, noto soprattutto per i ruoli interpretati in Top Gun e nella saga di Ritorno al futuro, è morto giovedì a Saranac Lake, nello Stato di New York. Aveva 94 anni.

La notizia della scomparsa di Tolkan è stata resa nota da un portavoce della famiglia, dallo sceneggiatore e produttore Bob Gale e sul sito web della saga.

James Tolkan in una foto recente

La fama arrivata con Ritorno al futuro e Top Gun

La carriera di Tolkan è durata più di cinque decenni. Il suo primo ruolo televisivo è stato nella serie del 1960 Naked City e l'ultimo nel film del 2015 Bone Tomahawk. Tuttavia, Tolkan è forse più conosciuto per il suo ruolo nella trilogia di Ritorno al futuro, in cui ha interpretato il preside Strickland nel film originale del 1985 e nel sequel del 1989. Nel 1990 è tornato nei panni del nonno del suo personaggio per il terzo film.

Tolkan è noto anche per la sua partecipazione a Top Gun. Nel film d'azione di Tony Scott del 1986, ha interpretato il comandante Tom Jardian, noto anche con il soprannome di Stinger, al fianco di star del calibro di Tom Cruise, Val Kilmer, Meg Ryan e altri. Nel 1975 era apparso nel ruolo di Napoleone nella commedia Amore e guerra di Woody Allen.

Ha recitato anche in film quali Giochi di guerra, Stiletto, Abduction, They Might Be Giants, The Amityville Horror, Off Beat, Armed and Dangerous e altri ancora. Ha recitato in serie televisive come Leverage, A Nero Wolfe Mystery, The Pretender, Early Edition, Nowhere Man, Cobra e The Wonder Years, tra le altre.

James Tolkan, Woody Allen e Diane Keaton in una scena di AMORE E GUERRA

Gli esordi all'Actor Studio di New York

Tolkan nacque il 20 giugno 1931 a Calumet, nel Michigan, e dopo essersi arruolato nella Marina degli Stati Uniti frequentò il Coe College e l'Università dell'Iowa. Successivamente si trasferì a New York, dove studiò all'Actors Studio con Stella Adler e Lee Strasberg.

A Tolkan sopravvive la moglie Parmelee, che aveva conosciuto nel 1971 sul set di Pinkville, uno spettacolo teatrale off-Broadway. Un necrologio pubblicato sul sito web di Ritorno al futuro ha invitato il pubblico a effettuare donazioni al rifugio per animali locale, a un'organizzazione di soccorso per animali o alla sezione locale della Humane Society.