Addio al regista Alessandro D'Alatri, autore de La Febbre e I bastardi di Pizzofalcone

Il regista romano Alessandro D'Alatri è morto oggi 3 maggio 2023 a causa di una malattia. Aveva 68 anni e ha diretto numerosi film, tra cui Americano Rosso e La Febbre, nonché diverse serie televisive come I bastardi di Pizzofalcone, Il Commissario Ricciardi e Un Professore. Inoltre, ha realizzato anche video musicali e una vasta gamma di spot pubblicitari.

Alessandro D'Alatri, nato a Roma il 24 febbraio 1955, iniziò a recitare giovanissimo e fece il suo debutto sul grande schermo nel 1969 nel film Il ragazzo dagli occhi chiari di Emilio Marsili. L'anno successivo recitò in Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica. Dopo aver girato, negli anni '80, più di 100 spot pubblicitari che gli fecero guadagnare numerosi riconoscimenti, passò alla regia cinematografica. Nel 1991 realizzò il suo primo film, Americano rosso, che vinse il David di Donatello e il Ciak d'Oro come miglior film d'esordio.

Nel corso della sua carriera di regista, D'Alatri ha diretto numerosi film, fiction televisive, videoclip musicali e spot pubblicitari di successo. Tra le sue opere più significative si annoverano Senza Pelle, presentato nella Quinzaine des Réalisateurs al 47esimo Festival di Cannes I Giardini dell'Eden, Casomai e La febbre. Nel 2006 diresse Commediasexi, con un cast che includeva Sergio Rubini, Margherita Buy, Stefania Rocca, Elena Santarelli, Rocco Papaleo e Michele Placido.

Nel 2008, creò per la Rai una campagna pubblicitaria televisiva innovativa e ironica per il canone d'abbonamento. In questi spot, famosi personaggi storici, come Adamo ed Eva, Dante Alighieri, Galileo Galilei, Napoleone, Robespierre e Karl Marx, venivano mostrati mentre guardavano i programmi Rai e modificavano i loro comportamenti e le loro decisioni. Nel 2009, diresse il videoclip del singolo "Ancora qui" di Renato Zero, che segnò il ritorno del cantante italiano alla ribalta musicale.

Nel corso della stagione teatrale del 2013, ha diretto lo spettacolo Quando la moglie è in vacanza di George Axelrod, interpretato da Massimo Ghini ed Elena Santarelli, con le musiche di Renato Zero.

Alessandro D'Alatri è stato il regista di alcune delle più grandi produzioni televisive di successo degli ultimi anni, tra cui Il Commissario Ricciardi, I bastardi di Pizzofalcone e Un professore, quest'ultime due interpretate da Alessandro Gassmann.

Il noto attore lo ha ricordato sui social con un post in cui ha scritto: "È partito per un altro viaggio il mio amico regista,sceneggiatore, ma soprattutto essere umano dolce, generoso, pieno di talento, uomo di cultura #AlessandroDAlatri. Grazie per l'opportunità di averti conosciuto. A chi lo amava un abbraccio. RIP".