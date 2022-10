A.D.D: Submarine presenta la serie ambientata nel mondo degli E-Sports al MIA 2022

Submarine ha presentato ieri nel corso del MIA 2022, il Mercato Internazionale dell'Audiovisivo a Roma diretto da Gaia Tridente, il suo ultimo progetto chiamato A.D.D., una nuova serie thriller fantascientifica ambientata nel mondo degli E-Sports.

A.D.D. è una nuova serie epica che si muove all'interno dell'universo degli E-Sports ed è incentrata su come una società chiamata Next-Gen possa sfruttare il metaverso per scopi più nefasti. Si tratta di una serie in lingua inglese basata su una graphic novel dell'autore americano di bestseller Douglas Rushkoff. Il progetto è stato scritto da Nick Luddington, sceneggiatore e co-produttore della serie televisiva Arcane, vincitrice di un Emmy, per Netflix.

"In quanto grande appassionato di videogiochi e geek, A.D.D. non potrebbe entusiasmarmi di più: addentrarsi nel mondo degli esports e osservare l'impatto che ha su questi giovani giocatori è molto interessante. Nel mondo degli esports competitivi, i geek e i giocatori sono gli eroi e le celebrità, eppure si tratta di una sfera della società incredibilmente poco esplorata per un fenomeno così globale. A.D.D. entra nel vivo di quest'arena ed esplora un'emozionante visione di strani metaversi, relazioni tra giocatori e il prezzo del successo. Non potrei essere più entusiasta". ha spiegato lo sceneggiatore Nick Luddington.

La serie sarà in live action e presenterà un elemento dello stile di animazione ibrida di cui Submarine, una compagnia di produzione olandese premiata con Emmy Awards che sviluppa e produce film, documentari, animazione, progetti transmediali e serie, è stata pioniera attraverso progetti come Undone per Amazon Prime Video e il lungometraggio Apollo 10 ½ diretto da Richard Linklater per Netflix. Questa animazione ibrida sarà utilizzata per rappresentare l'infinito potenziale visivo e le cinematiche mozzafiato del metaverso in cui i nostri eroi giocano e competono.

La sinossi di A.D.D: recita: "La serie racconta di una giovane e geniale giocatrice che si unisce alla squadra di e-sports più importante del mondo, A.D.D., nel tentativo di scoprire cosa è successo a suo fratello maggiore, una ex megastar misteriosamente scomparsa dai riflettori. Alla fine si rende conto che la squadra fa parte di un oscuro esperimento neurologico e viene risucchiata in una pericolosa rete di corruzione aziendale, manipolazione dei dati e ingegneria sociale."