Adam Schlesinger morto di Coronavirus: il musicista aveva 52 anni

E' morto ieri sera Adam Schlesinger: il musicista è morto dopo aver contratto il Coronavirus. L'annuncio è stato dato dal suo avvocato ai media americani. Schlesinger aveva 52 anni e le sue condizioni erano apparse subito critiche ai medici che lo hanno soccorso in Ospedale.

Nel 1997 Adam Schlesinger è stato candidato agli Oscar per la colonna sonora del film Music Graffiti (That Thing You Do!) diretto da Tom Hanks. Nella sua carriera ha vinto tre Emmy, due per le musiche composte per i Tony Awards ed uno, lo scorso anno, per la canzone 'Anti-Depressants Are So Not a Big Deal' per la serie serie Crazy Ex-Girlfriend.

Adam aveva collaborato a numerose colonne sonore per il cinema, sue le musiche di film di successo come Tutti pazzi per Mary, Io, me e Irene, Scary Movie e The Manchurian Candidate.

Frontman e bassista dei Fountains Of Wayne, Adam Schlesinger aveva fondato il gruppo insieme al cantante Chris Collingwood, al chitarrista Jody Porter e al percussionista Brian Young Il brano di maggior successo della band di di Northampton è stato Stacy's Mom, del 2003. Tom Hanks lo ha ricordato su Twitter "Non ci sarebbe la Playtone (etichetta discografica di Hanks) senza Adam Schlesinger, senza la sua That Thing You Do".