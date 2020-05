Adam Sandler star del film Hustle, prodotto per Netflix

Adam Sandler proseguirà la sua collaborazione con Netflix in occasione di Hustle, un nuovo progetto realizzato per Netflix.

Adam Sandler sarà il protagonista del film Hustle, un nuovo progetto prodotto per Netflix di cui sono stati svelati oggi i primi dettagli.

Il progetto vedrà coinvolto anche LeBron James nel team di produttori che comprende, ovviamente, anche l'attore.

La sceneggiatura di Hustle è stata scritta da Taylor Materne e Will Fetters e al centro della trama ci sarà un esperto in basket che si occupa degli ingaggi degli atleti, ruolo affidato ad Adam Sandler, e che viene ingiustamente licenziato dopo aver scoperto un grande talento all'estero. L'uomo decide quindi di portarlo negli Stati Uniti per dimostrare che entrambi hanno la stoffa giusta per sfondare nel campionato NBA.

Sandler, tramite la sua casa di produzione Happy Madison, ha un accordo che lo lega a Netflix per la realizzazione di altri tre film oltre a Hustle, annunciato proprio oggi.