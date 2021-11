Adam Driver sullo spot di Burberry Cologne: "Abbinare il mio corpo a quello di un cavallo è stato ambizioso"

Adam Driver, durante una recente intervista di Vogue, ha parlato estensivamente dello spot che ha girato per la campagna Hero di Burberry Cologne, rivelando che è stato proprio il progetto ambizioso del regista ad attirare la sua attenzione e a convincerlo a recitare nell'ormai celeberrima pubblicità.

Per i fan è quasi impossibile dimenticare quel video virale che ha lasciato un segno indelebile nella loro memoria, principalmente per gli addominali dell'attore, ma anche per il fatto che i creatori sono inspiegabilmente riusciti a fondere il corpo di Driver a quello di un cavallo in una manciata di minuti.

Tre mesi dopo che il filmato ha fatto esplodere completamente i nostri feed sui social media, l'attore 38enne si è aperto a proposito della sua esperienza sul set dello spot diretto da Jonathan Glazer. "E' stata una situazione semplicemente unica per me", ha riferito a Vogue a proposito del suo ruolo nella pubblicità. "Ho pensato che fosse davvero fantastico. Mi piacciono i film di Glazer e quello che mi hanno presentato inizialmente sembrava davvero ambizioso e interessante. Sembrava una vera sfida".

"Non l'ho affrontato in modo diverso da un normale ruolo cinematografico, anche se era soltanto uno spot. Sono soddisfatto del risultato finale perché , almeno inizialmente, penso di aver sottovalutato quanto sarebbe stata importante la mia forma fisica", ha concluso Adam Driver. "C'era un tecnico su un quod e una telecamera in mano che, mentre correvo accanto al cavallo, cercava di abbinare il mio ritmo al suo. Ogni ciak era ambizioso e davvero estenuante."