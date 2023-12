Adam Driver conferma di essere diventato papà per la seconda volta:'Cerco di godermela di più'

Adam Driver ha partecipato all'ultima puntata di Live with Kelly & Mark e si è soffermato anche sulla propria vita privata, confermando di essere diventato papà di recente per la seconda volta di una bimba, avuta dalla moglie Joanna Tucker.

"Ha 8 mesi" ha risposto l'attore alla domanda della conduttrice "Ho un figlio maggiore di 6 anni e ora lei ha 8 mesi e ti rendi un po' conto di quanto i bambini siano impegnativi".

Adam Driver è protagonista di Ferrari, l'ultimo film di Michael Mann che racconta la storia del fondatore dell'omonima casa automobilistica, Enzo Ferrari.

Vita da papà

Mark Consuelos, co-conduttore del talk show, ha chiesto a Driver se riuscisse a dormire in questo periodo:"Non molto, non molto, non molto. Tuttavia, mi sto ricordando che devo godermi di più questo periodo. La prima volta è passata troppo in fretta ed ero così ansioso che crescesse in modo da poter comunicare e dirmi cosa non andava. Ora con lei sono più paziente. Sto cercando di godermela di più".

Adam Driver e Joanna Tucker sono storicamente molto riservati e hanno sempre cercato di tenere lontani i propri figli dai riflettori.

Ferrari: un'immagine del film

Nel film Ferrari, adattamento della biografia Enzo Ferrari: The Man and the Machine di Brock Yates, Adam Driver recita al fianco di Penélope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey, Gabriel Leone, Sarah Gadon e Jack O'Connell.