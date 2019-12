Ace Ventura 3, il film ispirato alla storia di Cecil il leone?

Secondo indiscrezioni, Ace Ventura 3 vedrà il protagonista impegnato a salvare un felino, una storia ispirata in parte a quella di Cecil, il leone ucciso in ZImbabwe nel 2015.

La notizia di un possibile Ace Ventura 3 in arrivo ha entusiasmato i fan del film, Adesso arrivano indiscrezioni sulla storia del film, in parte ispirata alla vicenda di Cecil il Leone, una storia che fece molto scalpore nel 2015. Naturalmente si tratta di indiscrezioni non ufficiali, quindi vanno prese con le dovute cautele.

Secondo il sito We Got This Covered, la sceneggiatura di Ace Ventura 3 dovrebbe essere ispirata in parte alla storia realmente accaduta del leone Cecil, che fu ucciso da un dentista americano, Walter Palmer, nel 2015, in Zimbabwe. Una storia che ai tempi sollevò l'indignazione generale per questo atto di ferocia (tra l'altro Palmer cacciava di frodo) e che nel nuovo Ace Ventura dovrebbe avere un happy end. Ora non sappiamo quanto della storia di Cecil sarà trasposta effettivamente nel film, ma in qualche modo avrebbe fornito ispirazione agli sceneggiatori.

La notizia su Ace Ventura 3 con Jim Carrey ha entusiasmato i fan dell'attore e coloro che sono stati bambini negli anni '90 e conoscono bene le avventure dell'acchiappanimali. Per il momento non vi sono conferme sul ritorno dell'attore e sull'effettiva lavorazione del film, ma siamo certi che prima o poi arriveranno notizie più sicure e affidabili.