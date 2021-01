About a Boy - Un ragazzo: la scena con Hugh Grant che fu girata di "nascosto"

Hugh Grant non sapeva di essere ripreso dai registi durante quella che è diventata una delle scene più celebri di About a Boy - Un ragazzo.

Una delle scene più celebri di About a Boy - Un ragazzo fu girata di nascosto: Hugh Grant non sapeva di essere ripreso. La sequenza in questione è quella in cui Will, riflesso nello specchio, appare abbattuto e depresso agli occhi dello spettatore.

Hugh Grant (Will) in una scena del film About a Boy.

I registi, Paul e Chris Weitz, notarono che l'attore si diresse verso uno specchio durante una pausa con un'aria molto depressa, come se fosse preoccupato per la sua performance. Decisero di seguirlo e incominciarono subito a riprenderlo senza che lui se ne accorgesse.

La pellicola è tratta dal best seller omonimo di Nick Hornby che nel 1998 ha venduto oltre un milione di copie in Inghilterra diventando uno dei libri inglesi, e non solo, più venduti di tutti i tempi.

Hugh Grant (Will) in About a Boy

Su Rotten Tomatoes About a boy - Un ragazzo ha ricevuto recensioni molto positive da parte di 187 critici e una valutazione media di 7,71 / 10. Il consenso critico del sito web afferma: "La pellicola beneficia enormemente della performance di Hugh Grant, così come di una storia divertente e commovente che tira le corde del cuore senza cadere nella banalità".