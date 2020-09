Abigail Breslin, Malin Akerman e Thomas Jane star della commedia horror Slayers

Abigail Breslin, Thomas Jane e Malin Akerman saranno i protagonisti della commedia a sfumature horror Slayers.

Il progetto vedrà la giovane star recentemente apparsa in Zombieland: Double Trap impegnata anche come produttrice esecutiva.

La produzione di Slayers, inizialmente intitolato With Teeth, aveva già annunciato la presenza nel cast di Kara Hayward, Lydia Hearst e Jack Donnelly.

Al centro della trama ci sarà un gruppo di influencer che vengono attirati in una lussuosa residenza di una miliardaria (Malin Akerman) situata in un luogo isolato, ritrovandosi intrappolati e alle prese con un malvagio vampiro. L'unico modo per salvarsi è con l'aiuto di una famosa esperta in videogame (Hayward) e di un cacciatore di vampiri (Thomas Jane). Abigail Breslin avrà la parte di Jules, un'esperta di fintess che affronta i vampiri.

Alla regia del progetto ci sarà K. Asher Levin, mentre Akerman farà parte del team della produzione. L'attrice ha dichiarato: "Sono così entusiasta nel tornare sul set e non riesco a immaginare un gruppo migliore per condividere lo schermo durante questo momento davvero unico. Quando questa sceneggiatura mi è stata presentata ho immediatamente capito che volevo far parte del progetto e ora posso interpretare questa villain vampira così divertente".