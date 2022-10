Abigail Breslin rivela: "Sono stata vittima di abusi per due anni"

Abigail Breslin ha rivelato con un post su Instagram di essere stata vittima di abusi, parlando di una relazione che l'ha segnata emotivamente e fisicamente.

L'attrice ha condiviso quanto le è accaduto per sensibilizzare i suoi follower sull'argomento e sulle organizzazioni che aiutano le persone che si trovano in difficoltà, come accaduto a lei.

Nel messaggio che ha condiviso online, Abigail Breslin ha spiegato: "Essendo una sopravvissuta alla violenza domestica mi sento obbligata a scrivere un po' della mia storia. Sono stata in una relazione all'insegna di abusi per quasi 2 anni. Tutto è iniziato perfettamente, ero così innamorata.

Sfortunatamente, chi ha abusava di me ha sfruttato la mia innocenza e ingenuità e la relazione è diventata successivamente violenta".

La giovane attrice ha rivelato: "Venivo picchiata regolarmente, chiusa a chiave dentro le stanze e costretta a fingere che tutto andasse bene e fosse normale mentre affrontavo ferite intense... Ferite che la maggior parte delle persone non ha nemmeno visto".

Condividendo i dettagli di quanto accaduto, Abigail ha ammesso: "Usavo il correttore e stratificavo il fondotinta per nascondere tutti i lividi perché, in un certo senso, tenevo ancora a questa persona. Le ferite fisiche erano inoltre accompagnate da un insieme di umiliazioni, insulti e duri abusi verbali. Mi sentivo così immeritevole dell'amore di chiunque. Mi sentivo brutta e odiata. Pensavo di meritare meno della sporcizia. Ero certa che ci fosse qualcosa di implicitamente sbagliato in me. Pensavo di essere una put**ana, un problema, stupida, inutile, ridicola, troppo sensibile, irragionevole e non fosse possibile amarmi".

Il drammatico racconto prosegue dichiarando: "Non mi sono mai sentita sola come in questi due anni. Sono incredibilmente grata per il sostegno della mia famiglia e dei miei amici che hanno avuto un ruolo chiave e impagabile nell'aiutarmi a lasciare questa situazione orribile. Sarò per sempre in debito a chi mi è più vicino non solo per avermi assistita, ma anche per avermi creduto".

La situazione della giovane star è, per fortuna, molto migliorata e nel post ha spiegato: "Ora sono in un rapporto meraviglioso, salutare e felice con il mio fidanzato. Il mio stress post-traumatico è migliorato rispetto ai primi 2-3 anni dopo il mio rapporto all'insegna degli abusi, ma ho ancora dei momenti difficili. Occasionalmente ho ancora incubi e certe cose mi mettono ancora in crisi. Sto ancora guarendo. Le conseguenze dell'abuso rappresentano un'esperienza complicata e individuale. Spero che condividere un po' della mia storia possa aiutare alcune persone a sentirsi meno sole".

Abigail ha rivolto poi un messaggio a chi sta affrontando la sua stessa situazione, ribadendo che è possibile uscirne nonostante sembri terrificante e impossibile.