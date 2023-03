Aaron Taylor-Johnson: gli scatti in intimo per Calvin Klein del probabile nuovo James Bond

Aaron Taylor-Johnson, tra i favoriti per il ruolo del nuovo James Bond, ha posato, insieme ad altre star, per la casa di moda Calvin Klein, che ha presentato nelle ultime ore la sua campagna per la primavera 2023.

Aaron Taylor-Johnson ha posato per l'ultima campagna di Calvin Klein mostrando anche il tatuaggio realizzato per sua moglie, Sam Taylor Johnson. L'attore tra i favoriti per il ruolo di James Bond è dunque l'ultima star a mostrarsi in intimo per il famoso marchio.

Hanno fatto il giro del web in breve tempo le foto che ritraggono Aaron Taylor-Johnson nell'ultima campagna di Calvin Klein. L'attore, noto per il ruolo di Kick-Ass nell'omonimo film, si è spogliato ed è rimasto in intimo per il celebre marchio che ha presentato proprio oggi la campagna per la primavera 2023. Dietro la macchina fotografica, come riportato da Just Jared, Mert Alas e Marcus Piggott.

Secondo quanto riporta il comunicato di Calvin Klein, Aaron Taylor-Johnson mostra una "presenza magnetica che si rispecchia nelle immagini". Negli scatti a torso nudo è inoltre visibile il tatuaggio dell'attore dedicato alla moglie, Sam Taylor Johnson, con cui è sposato dal 2012.

"Sono onorato e lusingato nell'essere stato invitato a posare per l'intimo maschile di Calvin Klein" ha dichiarato Johnson a Esquire. "Mi sono sentito incredibilmente al sicuro nelle mani di Mert e Marcus, che sono fotografi altrettanto iconici".

James Bond, Aaron Taylor-Johnson ha incontrato i produttori della saga? Gli ultimi rumor

Prima di Aaron Taylor-Johnson, a posare per Calvin Klein è stato Michael B. Jordan. Insieme ai due testimonial per il noto marchio di intimo, la star del tennis Carlos Alcaraz, Shawn Mendes, Justin Bieber e molti altri.