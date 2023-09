A Voce Nuda: il corto di Mattia Lobosco sui ricatti sessuali via web dal 5 settembre è su RaiPlay

A Voce Nuda, il cortometraggio diretto da Mattia Lobosco e presentato in anteprima come evento speciale alla 80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è disponibile in esclusiva da oggi 5 settembre su RayPlay. Il progetto di Mattia Lobosco racconta la storia di Camilla, 17 anni, vittima di sextortion.

A Voce Nuda: Trama

È una storia di sextortion quella di Camilla, 17 anni, protagonista del corto A voce nuda. A Camilla, con l'illusione di una storia sentimentale, un ragazzo ha estorto immagini erotiche e ha poi fatto richieste di denaro per non diffondere quelle immagini.

In queste vicende, tutto comincia con qualche messaggio scambiato da persone gentili e affascinanti, che fanno complimenti, mettono like. La prima reazione di Camilla, musicista, è quella di vergognarsi, nascondersi e rinunciare alle sue passioni e alle sue esibizioni. Riuscirà a trovare la forza per reagire e riappropriarsi di ciò che le è stato strappato?

Nel Cast

Ginevra Francesconi nel ruolo di Camilla; Luigi Fedele (Pietro); Giulia Magrone (Ludovica). Con Andrea Delogu nel ruolo di Ambra e con la partecipazione straordinaria di MR Rain. A Voce Nuda è stato scritto da Mattia Lobosco e Niccolò Bottero. Regia di Mattia Lobosco.

Produttore esecutivo Gennaro Coppola. Una produzione One More Pictures con Rai Cinema. Prodotto da Manuela Cacciamani. Progetto in collaborazione con la Polizia di Stato. La canzone Supereroi presente nel corto è scritta e interpretata da Mr. Rain ospite speciale all'Evento di presentazione alla Mostra di Venezia.

Cosa è il reato di Sextortion

Il termine sextortion è una crasi delle parole in lingua inglese sex ed extortion. Indica un tipo di ricatto sessuale che avviene attraverso il web. Questo reato coinvolge utenti di Internet ai quali viene ingannato, facendo loro credere di essere coinvolti in un flirt o in una storia sentimentale, e vengono indotti a condividere immagini erotiche di se stessi. Successivamente, queste immagini vengono utilizzate come strumento di ricatto.

Il fenomeno della sextorsione è in aumento ed è diventato sempre più diffuso. Nel solo mese di agosto 2023, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha ricevuto oltre 200 segnalazioni relative a questo tipo di reato. Tuttavia, è importante notare che gran parte dei casi potrebbe rimanere non segnalata o sommersa, poiché molte vittime potrebbero sentirsi imbarazzate o impaurite a denunciare l'accaduto.

Inoltre, è preoccupante notare che molti giovani tra i 15 e i 17 anni sono vittime di questo tipo di ricatto sessuale, il che rende ancora più importante sensibilizzare sull'importanza della sicurezza online e dell'educazione digitale per i giovani.

Il Contest

Il regista è Mattia Lobosco, anche sceneggiatore con Niccolò Bottero. 'A voce nuda' ha vinto la quinta edizione del Contest 'La realtà che NON esiste', lanciato nel 2019 dalla produttrice Manuela Cacciamani e realizzato da One More Pictures in collaborazione con Rai Cinema. Il Contest è un'iniziativa di Digital education e promuove le nuove forme di storytelling digitale in formato transmediale.

Quest'anno si parla di sextortion, estorsione e ricatto a sfondo sessuale, nelle edizioni precedenti sono stati affrontati i temi degli hikikomori (i ragazzi che si chiudono nelle loro camerette), del revenge porn (filmati a sfondo sessuale diffusi per vendetta), delle challenge estreme (sfide pericolose) e del grooming online (adescamento di minori a scopo sessuale attraverso il web).