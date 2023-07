A Star Is Born, Bradley Cooper voleva la canzone Joanne ma il produttore rifiutò

Il produttore musicale Mark Ronson ha raccontato un aneddoto di A Star Is Born, il film di Bradley Cooper con protagonista la popstar Lady Gaga. Cooper durante la lavorazione del film chiese di poter inserire nella colonna sonora la canzone Joanne di Lady Gaga ma Ronson rifiutò.

"Stavamo lavorando all'album di Gaga, Joanne, e Bradley Cooper è passato in studio un pomeriggio. Mi piacciono i suoi film. Si è presentato con l'aspetto di una star del cinema. Quindi siamo usciti insieme. Era davvero dolce, parlando di questa nuova sceneggiatura che stavano facendo entrambi. Gli ho suonato la canzone intitolata Joanne, e lui ha detto 'È fantastica, posso averla?'. So che è una grande star e tutto il resto ma mi è piaciuta molto quella canzone. E ne avevo bisogno per il disco di Gaga".

Le musiche di Mark Ronson

Leggendario produttore musicale, Mark Ronson ha lavorato con tanti grandi artisti, da Amy Winehouse a Bruno Mars, e ha lavorato alla sua prima musica per il cinema nel film Mortdecai del 2015 con Johnny Depp. Da allora si è dedicato ad altre musiche per il grande schermo e ha lavorato anche per il film Barbie, diretto da Greta Gerwig e presente in questi giorni nelle sale cinematografiche.

A Star Is Born racconta la storia di Jackson Maine (Cooper), una star della musica country che incontra una ragazza talentuosa ma sconosciuta Ally (Gaga) e cerca di aiutarla ad ottenere notorietà internazionale nonostante un rapporto complicato.