A Quiet Place Parte III: John Krasinski annuncia i ritorni nel cast stellare dell'atteso sequel

Il creatore e regista del franchise ha condiviso sui social media un post per aggiornare i fan sulla produzione del terzo capitolo della storia.

Paramount ha annunciato ufficialmente il cast dell'atteso A Quiet Place Parte III, il sequel della saga horror ideata da John Krasinski, e tra le star ci sono anche degli attesi ritorni.

Il film debutterà nei cinema americani il 30 luglio 2027 e proprio il creatore del franchise ha svelato i nuovi aggiornamenti sui social media.

Il cast del terzo film di A Quiet Place

I protagonisti saranno ancora una volta Emily Blunt e il premio Oscar Cillian Murphy, mentre tra i ritorni ci saranno anche quelli di Millicent Simmonds e Noah Jupe.

Il cast di A Quiet Place Parte III è poi completato da Jack O'Connell, Jason Clarke e Katy O'Brian.

John Krasinski ha annunciato i nomi delle star coinvolte con una foto in cui vengono mostrati i copioni del sequel, accompagnata da una didascalia in cui dichiara: "Così orgoglioso di far parte di questa famiglia di A Quiet Place... Vecchia e nuova! Eccoci! Parte III - 30 luglio 2027".

Il successo mondiale ottenuto dai film

Il franchise di A Quiet Place - Un posto tranquillo, dopo il debutto avvenuto nel SXSW a quota 341 milioni di dollari in tutto il mondo, è poi tornato con un secondo film nel 2021, guadagnando ulteriori 297.3 milioni di dollari a livello globale.

Recentemente, inoltre, era stato distribuito nelle sale A Quiet Place: Giorno 1, un prequel ambientato nella città di New York durante il primo attacco degli alieni. Il lungometraggio, di cui potete leggere la nostra recensione, aveva come star Lupita Nyong'o e Joseph Quinn e ha incassato 262 milioni di dollari in tutto il mondo.

Attualmente non sono stati svelati i dettagli della trama del terzo film che continuerà la storia della famiglia al centro della trama fin dal primo capitolo. I fan possono però attendersi azione, tensione e molte emozioni, elementi che hanno caratterizzato il progetto fin dall'inizio.