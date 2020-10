A Piedi Scarzi: Claudia Gerini è con Emanuela Fanelli nel nuovo trailer del film

Nel nuovo trailer di A Piedi Scarzi, il film che Emanuela Fanelli torna a promuovere attraverso un'inedita intervista con Duilio Giammaria, vediamo anche Claudia Gerini che, come fatto in precedenza da Alessandro Borghi, si sposta nella periferia romana, a casa della protagonista.

Ad una settimana di distanza dal rilascio del primo trailer di A Piedi Scarzi con Alessandro Borghi, il pubblico di tutta Italia può tornare ad assaporare le atmosfere della periferia romana attraverso la nuova clip di A Piedi Scarzi. Il nuovo (finto?) film di Emanuela Fanelli si mostra attraverso ulteriori immagini che si alternano con le dichiarazioni che la regista e attrice ha rilasciato a Duilio Giammaria. Come già fatto nei giorni scorsi, Emanuela Fanelli stimola la curiosità del pubblico definendo la sua opera come "un piccolo miracolo tutto italiano", preannunciando quindi l'uscita di qualcosa che rivoluzionerà il futuro del cinema.

La rivoluzione di A Piedi Scarzi passa attraverso alcune scelte coraggiose: innanzitutto, sul grande schermo verrà raccontata per la prima volta la periferia romana, scenario che nessun regista o sceneggiatore ha mai scelto di approfondire in chiave cinematografica. Inoltre, per riuscire a farlo nel migliore dei modi, Emanuela Fanelli ha scelto addirittura di lasciare spazio ad attori emergenti che faticano a farsi scritturare proprio perché romani. A tal proposito, Emanuela Fanelli approfitta dell'intervista con Duilio Giammaria per "denunciare" la mancanza di alternative ai soliti attori del nord, soprattutto veneti e valdostani, da sempre preferiti agli artisti del centro Italia.

Ovviamente il tono di quanto riportato finora, e quindi anche il trailer in questione, rimane coerente con l'inconfondibile satira di Emanuela Fanelli, ospite regolare di Una pezza di Lundini, programma televisivo targato Rai attraverso cui il conduttore Valerio Lundini propone un intrattenimento spontaneo in un clima surreale nel quale Fanelli riesce a dimostrare sempre più spesso il proprio talento. Nel nuovo trailer di A Piedi Scarzi è Claudia Gerini a prestarsi al gioco, portando in scena un personaggio che ricorda inevitabilmente la sua Jessica di Viaggi di nozze. Non a caso, l'attrice è chiamata a ripetere l'iconica battuta "O famo strano", salvo però sostituire l'aggettivo con altri più appropriati per definire il sugo che lei e Fanelli stanno cucinando nell'umile cucina di un'umile casa situata nella periferia romana ("O famo... O famo... esotico, saporito").