A Model Family, su Netflix in streaming da oggi

A Model Family, la nuova serie thriller coreana, è finalmente disponibile su Netflix in streaming a partire da oggi 12 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Dong-Ha (Jung Woo) è un classico padre di famiglia, è sposato con Eun-Joo (Yoon Jin-Seo), che nasconde un segreto che nessuno conosce. In un momento di difficoltà economiche, Dong-Ha prende l'ulteriore decisione difficile di divorziare dalla donna. Un giorno, però, trova un veicolo con un'enorme quantità di denaro al suo interno. Il suo interesse per questa macchina lo porta ad avere a che fare con Gwang-Cheol (Park Hee-Soon), uno dei pezzi forti del traffico di droga. Il detective Joo-Hyun (Park Ji-Yeon) inizia, quindi, a indagare le loro vite...

A Model Family: un'immagine della serie

Ritroviamo nel cast Yoon Jin-seo, che i cinefili riconoscono come uno dei volti di Oldboy di Park Chan-Wook, e alla regia di A Model Family troviamo Kim Jin-woo, già dietro la macchina da presa per la seconda stagione di Love Alarm, mentre alla sceneggiatura c'è Lee Jae-gon, che si era già addentrato nel mondo del crime grazie alla serie Ten, datata però 2011. Questa serie rientra nei 20 titoli coreani in arrivo su Netflix in streaming nel 2022, di cui uno dei più attesi è stato ovviamente Money Heist Korea, il remake in salsa orientale de La casa di carta.