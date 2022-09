A Good Girl's Guide To Murder, BBC Three al lavoro sull'adattamento del romanzo di Holly Jackson

Il romanzo di Holly Jackson A Good Girl's Guide To Murder diventa una miniserie per la TV prodotta da BBC Three.

Il teen crime thriller A Good Girl's Guide To Murder è diretto in TV. BBC Three produrrà assieme a Moonage Pictures l'adattamento dell'omonimo romanzo best seller di Holly Jackson.

Il libro dell'autrice britannica Holly Jackson riceverà presto una trasposizione televisiva.

Il romanzo pubblicato nel 2019 è stato nella lista dei best seller del New York Times, e sarà il materiale base per il prossimo adattamento di BBC dopo prodotti come Conversations with Friends.

A riportarlo è Deadline, che segnala anche la sceneggiatrice di Red rose Poppy Cogan come incaricata nel portare la storia sullo schermo sotto forma di una miniserie in sei appuntamenti assieme a Zia Ahmed, Ajoke Ibironke e Ruby Thomas.

"Sono così onorata del fatto che Holly Jackson mi abbia affidato l'adattamento del suo popolarissimo e brillante romanzo" ha affermato Cogan "Con una trama implacabilmente intricata e un cast di personaggi divertenti e pieni di idiosincrasie, A Good Girl's Guide To Murder accompagnerà gli spettatori in un viaggio davvero entusiasmante".

"Il caso è chiuso. Cinque anni fa, la studentessa Andie Bell è stata assassinata da Sal Singh. La polizia sa che è stato lui. Tutti in città sanno che è stato lui" si legge nella sinossi ufficiale del libro "Ma essendo cresciuta nella stessa cittadina consumata dall'omicidio, Pippa Fitz-Amobi non ne è poi così sicura. E quando sceglierà il caso come argomento del suo progetto di fine anno, comincerà a dissotterrare segreti che qualcuno in città cerca disperatamente di far rimanere sepolti. E se il vero assassino è ancora da qualche parte lì fuori, fino a dove si spingerà per tenere Pippa alla larga dalla verità?".

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni sul suo possibile arrivo sugli schermi o sull'inizio dei lavori, ma vi terremo informati.