A Different Man conquista il premio come miglior film ai Gotham Awards 2024, tutti i vincitori

A Different Man, interpretato da Sebastian Stan, ha conquistato il premio per il miglior film ai Gotham Awards 2024. La consegna è avvenuta lunedì sera nel corso della cerimonia tenutasi presso il Cipriani Wall Street a New York City. Le categorie recitative hanno visto il trionfo di Sing Sing, che si è portato a casa il premio per il miglior attore protagonista, andato a Colman Domingo, e quello per il miglior non protagonista, conquistato da Clarence Maclin.

Oltre a onorare i candidati, i Gotham Awards hanno previsto la consegna di premi speciali ad alcune delle più grandi star di Hollywood, tra cui la vincitrice dell'Oscar Angelina Jolie (Performer Tribute) per Maria, la vincitrice dell'Emmy Zendaya (Spotlight Tribute) per Challengers, Timothée Chalamet e James Mangold (Visionary Tribute) per A Complete Unknown e il cast di Sing Sing (Social Justice Tribute).

Questo è la seconda edizione dei Gotham Awards dopo che è stato rimosso dal regolamento il limite di budget di 35 milioni di dollari per i film idonei. I precedenti vincitori includono Spotlight (2015), Moonlight (2016) e Everything Everywhere All at Once (2022), che hanno vinto tutti il ​​premio come miglior film agli Oscar.

La lista completa dei vincitori dei Gotham Awards 2024

Miglior Film

"A Different Man" (A24)

Miglior Performance Protagonista

Colman Domingo, "Sing Sing" (A24)

Miglior Performance Non Protagonista

Clarence Maclin, "Sing Sing" (A24) - WINNER

Miglior Regista

RaMell Ross, "Nickel Boys" (Amazon MGM Studios)

Miglior Film Internazionale

"All We Imagine as Light" (Sideshow and Janus Films)

Miglior Documentario

"No Other Land" (Antipode Films)

Miglior Sceneggiatura

"His Three Daughters" (Netflix) - Azazel Jacobs

Regista Rivelazione

Vera Drew, "The People's Joker" (Altered Innocence)

Performance Rivelazione

Brandon Wilson, "Nickel Boys" (Orion Pictures/Amazon MGM Studios