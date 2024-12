A Complete Unknown: svelati i punteggi Rotten Tomatoes e Metacritic del biopic con Timothée Chalamet

L'embargo sulle recensioni di A Complete Unknown è stato recentemente revocato, e ora possiamo conoscere i primi giudizi sulla pellicola che racconta la vita di Bob Dylan, diretta da James Mangold.

Il biopic, scritto dallo stesso Mangold insieme a Jay Cocks, esplora i primi anni della carriera di Dylan a New York, fino al momento emblematico del 1965, quando il cantautore rivoluzionò la musica folk con la sua esibizione elettrica al Newport Folk Festival.

Cosa pensa la critica?

Attualmente, A Complete Unknown ha ottenuto un punteggio di 68 su Metacritic e un positivo 74% su Rotten Tomatoes. Le prime reazioni alla performance di Timothée Chalamet sono entusiaste: l'attore, che interpreta Dylan, insieme al regista Mangold, ha ricevuto il Visionary Tribute ai Gotham Awards. Inoltre, Chalamet sarà premiato con il Chairman's Award al Palm Springs Film Festival 2025. Il film arriverà nelle sale italiane il 23 gennaio 2025, quindi per le recensioni della critica nostrana dovremo attendere ancora un po'.

A Complete Unknown: Timothée Chalamet in una sequenza

Ispirato al libro Dylan Goes Electric di Elijah Wald, pubblicato nel 2015, A Complete Unknown inizialmente si chiamava Going Electric, prendendo poi il titolo da una celebre frase di Like a Rolling Stone, il brano che segnò un punto di svolta nella carriera di Dylan.

Oltre a Chalamet, il cast include Elle Fanning nel ruolo di Sylvie Russo, Monica Barbaro nei panni di Joan Baez, Edward Norton come Pete Seeger, Boyd Holbrook nel ruolo di Johnny Cash, P. J. Byrne come Harold Leventhal, Scoot McNairy come Woody Guthrie, Dan Fogler come Albert Grossman e Will Harrison come Bob Neuwirth.

Mangold ha descritto il suo Dylan come un "vagabondo che arriva dal Minnesota con un nuovo nome e una nuova visione della vita", la cui apparizione nella scena musicale folk degli anni '60 provocò uno sconvolgimento nell'idea stessa di "folk autentico". Il vero Dylan ha fornito contributi cruciali alla sceneggiatura, incontrando più volte il regista durante il processo creativo.

Di recente, Dylan ha condiviso la sua opinione sul film in un post enigmatico su X (ex Twitter), rivelando una sorprendente approvazione: "Timmy è un attore brillante, quindi sono sicuro che sarà assolutamente credibile nei miei panni. O un me più giovane. O un altro me stesso. Il film è tratto dal libro Dylan Goes Electric di Elijah Wald, una fantastica narrazione degli eventi dei primi anni '60 che portarono al famoso fiasco di Newport. Dopo aver visto il film, leggete il libro".