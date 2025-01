A Complete Unknown, Monica Barbaro incontrò Joan Baez prima delle riprese

Monica Barbaro è una delle star del nuovo film di James Mangold, A Complete Unknown, che racconta la vita e la carriera di Bob Dylan, interpretato da Timothée Chalamet. L'attrice interpreta la leggenda del folk Joan Baez.

In una recente intervista, Barbaro ha raccontato di aver contattato la cantautrice prima di impersonarla sul set di Mangold, cercando di apprendere quanto più possibile in funzione delle riprese.

Il contatto e l'incontro con Joan Baez

"Non ero sicura che fosse opportuno contattarla personalmente. Ho deciso di aggirare un po' la produzione e ho chiesto ai miei agenti. Lei ha accettato e abbiamo fissato un appuntamento. È stato fatto in modo professionale ma un po' furtivo" ammette Barbaro.

Dopo aver raccontato l'approccio, l'attrice si è addentrata nella chiacchierata con Baez:"Quando abbiamo parlato al telefono, le dicevo che mi sarei rimessa alla sua opinione su un argomento. Lei ha risposto dichiarando di trovarsi semplicemente in giardino, seduta fuori a guardare gli uccelli. Ed era chiaramente non coinvolta emotivamente con quello che diciamo di lei, questo film non la definisce".

La tormentata relazione tra Bob Dylan e Joan Baez e la performance nel film

Joan Baez, negli anni '60, ebbe una tumultuosa relazione con Dylan. Monica Barbaro ha raccontato che James Mangold e Jay Cocks abbiano sfruttato delle licenze creative per farli cantare in coppia la canzone It Ain't Me Babe.

Nel film, Joan Baez e Bob Dylan, cantano sul palco del Newport Folk Festival, un evento che in realtà non accadde nella realtà.