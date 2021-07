A Cena con il Lupo - Werewolves Within, in streaming da oggi la dark comedy "mannara"

A Cena con il Lupo - Werewolves Within è la dark comedy prodotta da Ubisoft Film & Television disponibile da oggi in streaming su Sky Primafila, Sony, Amazon, G-Play, Apple TV, Rakuten, Chili, Infinity e Tim Vision.

Da oggi è disponibile per la visione in streaming A cena con il lupo - Werewolves Within, una dark comedy prodotta da Ubisoft Film & Television e Vanishing Angle. Il film è disponibile on demand su Sky Primafila, Sony, Amazon, G-Play, Apple TV, Rakuten, Chili, Infinity e Tim Vision .

A cena con il lupo - Werewolves Within: una scena del film

Scritto da Mishna Wolff e diretto da Josh Ruben, A cena con il lupo - Werewolves Within è un whodunit che ricrea in maniera inedita le atmosfere del gioco di Red Storm Entertainment Werewolves Within, portando in vita il mistero che attanaglia una piccola cittadina americana, senza però dimenticarsi di aggiungere la dose perfetta di umorismo e riuscendo a bilanciare al meglio i generi horror, comedy e mystery. Al centro dell'attenzione in A cena con il lupo - Werewolves Within c'è la cittadina di Beaverfield che, colpita da una tormenta di neve, si trova ad affrontare uno strano mistero. Rimasti improvvisamente bloccati all'interna della locanda della piccola cittadina, alcuni residenti di Beaverfield scopriranno che, tra loro, si nasconde un temibile assassino. Ognuno di loro, ovviamente, sarà un indiziato. Mentre il panico dilaga, la nuova guardia forestale Finn dovrà cercare al più presto di risolvere il mistero e in suo aiuto arriverà la giovane e audace Cecily.

A cena con il lupo - Werewolves Within: Cheyenne Jackson, Harvey Guillén in una scena del film

Scritto da Mishna Wolff, diretto da Josh Ruben e interpretato da Sam Richardson, Milana Vayntrub, George William Basil, Sarah Burns, Michael Chernus e Catherine Curtin, A cena con il lupo - Werewolves Within è il film perfetto per affrontare le torride giornate che stiamo attraversando! Cosa c'è di meglio di una dark comedy ambientata in una cittadina attanagliata da un'improvvisa tormenta di neve?

Il titolo di A cena con il lupo - Werewolves Within riecheggia quello di Cena con delitto, film diretto da Rian Johnson. A questo proposito, Josh Ruben ha dichiarato: "Ho adorato Knives Out. Quando si tratta di gialli, se la struttura drammatica è costellata di momenti di fragorose risate e di violenza, mi appassiono". Al tempo stesso però, il film omaggia titoli quali I Goonies, Hot Fuzz, Tremors, Nightmare, Scuola di mostri e Beetlejuice. Infine, la sceneggiatrice ha raccontato: "L'essenza del film è la stessa del gioco: un gruppo di persone sedute attorno a un fuoco che si domandano 'Chi è il lupo mannaro?'. Questa è stata la prima parte sulla quale ho iniziato a lavorare. Mi sono chiesta 'qual è la versione più divertente di quella conversazione?'". A promettere un folle mix di orrore e risate è il trailer stesso di A cena con il lupo, progetto in grado di shakerare i generi più svariati e distanti tra loro!

Se avete amato l'albo di Dylan Dog Le notti della luna piena, una dark comedy come Un lupo mannaro americano a Londra, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, lo humor demenziale di Edgar Wright e, soprattutto, se vi state sciogliendo in casa a causa di queste torride serate estive... Beh, A cena con il lupo - Werewolves Within è decisamente il film che fa per voi!