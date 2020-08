A Casa tutti Bene - la serie, Gabriele Muccino: "Il primo episodio sarà una bomba"

Gabriele Muccino continua a regalare anticipazioni e curiosità sui suoi progetti. Stavolta vi raccontiamo qualche novità sul prossimo lavoro che partirà dal prossimo anno: la serie tratta dal suo film A casa tutti bene.

Il regista romano ci aveva già anticipato il suo prossimo progetto inerente ad A casa tutti bene, una serie tv in 8 puntate per Sky tratta dal suo film omonimo del 2018. Ma stavolta, in un'intervista pubblicata su Il Messaggero, ha svelato come sarà il primo episodio:

"Il primo episodio sarà una bomba" - ha detto Gabriele Muccino - "l'ho già letto e posso affermarlo tranquillamente. La serie tratta dal film di A casa tutti bene, procede bene e si farà con tutti i crismi. Girerò l'anno prossimo, in primavera".

"L'anno prossimo ho intenzione di girare anche un altro film, che parlerà molto della donna come figura femminile, ma questa serie riflette il mio modo di raccontare i personaggi e i luoghi delle loro esistenze" - ha continuato Muccino - "Sarà una serie 'mucciniana', con situazioni classiche al mio stile. Adoro usare questo aggettivo come se non mi riguardasse più. Mi fa molto ridere."