A casa tutti bene - La serie: anticipazioni degli episodi 3 e 4, stasera su Sky e NOW

Stasera su Sky e in streaming su NOW, alle 21:15, torna A casa tutti bene - La serie, il primo esperimento a puntate di Gabriele Muccino: ecco le anticipazioni degli episodi 3 e 4.

Dopo il debutto della scorsa settimana, torna stasera su Sky Cinema Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW - A casa tutti bene - La serie, primo esperimento televisivo di Gabriele Muccino, reboot del suo omonimo film campione di incassi del 2018.

Le anticipazioni degli episodi 3 e 4 ci portano nel primo pranzo di famiglia dopo la scomparsa di Pietro, che fa emergere nuove tensioni tra i fratelli. Carlo cerca di convincere Paolo a sostenerlo nel progetto in Sardegna e il fratello minore fa da tramite con Riccardo, che nel frattempo ha invitato un po' di amici al ristorante per festeggiare. Intanto, Paolo e Giovanni sfiorano la tragedia durante una gita a Fregene e Beatrice cerca di trovare un lavoretto a Sandro per farlo sentire utile.

Carlo ottiene una proroga da Mandolesi mentre Salemi impedisce a Riccardo di prelevare una grossa cifra dal conto corrente del ristorante senza l'approvazione dei suoi soci. Nel tentativo di aggirare il problema e trovare un'altra soluzione, Riccardo si mette contro i Ristuccia e spinge Alba a chiedere l'intervento di Maria. Intanto, Sara fa una visita a sorpresa a Diego e Paolo cerca, a fatica, di preservare la sua vacanza con Giovanni.

Il cast

A casa tutti bene: Laura Morante in una scena della serie

Un grande cast corale interpreta i membri della numerosa famiglia, nei suoi due rami, al centro della storia: Laura Morante (Lacci, Ciliegine, Ricordati di me) e Francesco Acquaroli (Fargo, Suburra - la serie, Alfredino - Una storia italiana) guidano il cast nei ruoli di Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante San Pietro, a Roma, e genitori di Carlo, Sara e Paolo interpretati rispettivamente da Francesco Scianna (Baarìa, La mafia uccide solo d'estate, Latin Lover), Silvia D'Amico (The Place, Hotel Gagarin, Christian) e Simone Liberati (Petra, La profezia dell'armadillo, Suburra).

Euridice Axen (Gli Infedeli, Loro, Il Processo) è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre l'esordiente Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia, legata a Manuel, il cuoco del San Pietro interpretato da Francesco Martino (L'oro di Scampia, Catturandi - Nel nome del padre). Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani (Tutta colpa di Freud, Non c'è più religione).

Antonio Folletto (Gomorra - La serie, Capri-Revolution, I bastardi di Pizzofalcone) è invece il compagno di Sara, Diego.

A casa tutti bene: Emma Marrone in una scena della serie

Quindi i Mariani: Paola Sotgiu (Suburra - la serie) interpreta Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, nei cui panni figureranno Valerio Aprea (Boris, Figli, Smetto quando voglio) e Alessio Moneta (1992, Baciami ancora). Emma Marrone (Gli anni più belli) interpreta la compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini (La terra dell'abbastanza, A mano disarmata) sarà Beatrice, la compagna di Sandro. Nel cast anche il giovanissimo Federico Ielapi (Pinocchio, Quo vado?, Tutti per 1 - 1 per tutti), Maria Chiara Centorami (Come saltano i pesci, Universitari - Molto più che amici) e Mariana Falace (Gli anni più belli, Si vive una volta sola).