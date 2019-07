A Beautiful Day in the Neighborhood: il trailer nel film con Tom Hanks

Il film A Beautiful Day in the Neighborhood avrà come protagonista Tom Hanks e online è stato diffuso il primo trailer.

A Beautiful Day in the Neighborhood ha finalmente un trailer in cui si vede il premio Oscar Tom Hanks nel ruolo di Fred Rogers in occasione del progetto biografico diretto da Marielle Heller.

Il video promozionale del film, in arrivo sugli schermi americani il 22 novembre, mostra l'incontro tra l'icona della televisione e un giornalista di Esquire che riceve il compito di scrivere un approfondimento su di lui e che ottiene delle importanti lezioni di vita da uno dei volti più amati del piccolo schermo, come dimostra l'ultima scena in cui si vede la reazione dei passeggeri di una metropolitana alla presenza di Fred a bordo.

Sul grande schermo si racconterà l'amicizia tra Fred Rogers, l'amata star della tv, e il cinico giornalista Tom Junod, ruolo affidato all'attore Matthew Rhys, che accetta con poco entusiasmo il compito di scrivere un articolo sull'icona del piccolo schermo e si ritrova con una prospettiva sulla vita completamente trasformata.

La sceneggiatura è firmata da Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster.

Nel cast ci sarà anche l'attore Chris Cooper nel ruolo del padre di Junod.

Tra i produttori del film ci saranno Marc Turtletaub e Peter Saraf, in collaborazione con Youree Henley, Leah Holzer, Fitzerman-Blue e Harpster.