70 Binladens - Le iene di Bilbao stasera su Rai 4: trama e cast del film prodotto da Álex de la Iglesia

Stasera su Rai 4 in prima serata va in onda 70 Binladens - Le iene di Bilbao: trama e cast del film diretto da Koldo Serra uno dei registi de La casa di carta.

Stasera 8 luglio 2023 su Rai 4 alle 21:20 va in onda 70 Binladens - Le iene di Bilbao, il mistery/action diretto da Koldo Serra uno dei registi della serie cult La casa di carta e prodotto da Álex de la Iglesia. La sceneggiatura porta la firma di Javier Echániz, Juan Antonio Gil Bengoa e Asier Guerricaechebarría. Le musiche sono di Fernando Velázquez. Trama, cast, curiosità e trailer della pellicola.

70 Binladens - Le iene di Bilbao: Trama

Il film racconta la storia di Raquel che, nell'urgenza di raccogliere 35 mila euro, si rivolge alla sua banca proprio nel momento in cui, nella filiale dove si trova, fanno irruzione due rapinatori che prendono in ostaggio impiegati e clienti. Arriva la polizia e inizia la negoziazione, ma il tempo che Raquel ha per procurarsi i soldi sta per scadere

70 Binladens - Le iene di Bilbao: Curiosità

70 Binladens - Le iene di Bilbao è stato presentato in diversi festival di prestigio, come Sitges il 12 ottobre 2018 e Fantaspoa, e premiato dal pubblico all'ultima edizione del Festival del Cinema Spagnolo.

In Italia è stato distribuito in streaming il 7 marzo 2021

70 Binladens - Le iene di Bilbao: Interpreti e personaggi

70 Binladens - Le iene di Bilbao: Critica e Trailer

70 Binladens - Le iene di Bilbao è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 5,9/10