57 Seconds: Morgan Freeman e Josh Hutcherson nel trailer del thriller sui viaggi nel tempo

Il nuovo film di Rusty Cundieff, 57 Seconds, ha l'enorme pregio di riunire sullo schermo una vera icona del cinema come Morgan Freeman e la star di Hunger Games Josh Hutcherson, un'accoppiata insolita che dovrà fare i conti viaggi nel tempo e manipolazioni spazio-temporali.

57 Seconds prende spunto dal racconto di Lucifer di E.C. Tubb e ad affiancare i due protagonisti ci sono Greg Germann, Lovie Simone, Bevin Bru e Sammi Rotibi. Il primo trailer, appena rilasciato, mostra il personaggio interpretato da Josh Hutcherson, Franklin Fausti, entrare in possesso di un anello che permette di viaggiare nel tempo per 57 secondi, ma solo nel passato. Fausti è un blogger specializzato in tecnologia che è riuscito a ottenere un'intervista con Anton Burrell (Morgan Freeman), un guru del settore, a cui l'anello apparteneva. Sarà proprio quest'ultimo a spiegare a Fausti i numerosi modi di utilizzarlo, permettendo al ragazzo di iniziare una sua personale vendetta contro la casa farmaceutica responsabile della morte della sorella.

Come tutti gli appassionati di fantascienza sanno, viaggiare nel tempo porta sempre delle conseguenze e in questo caso, oltre ad attirare su di sé attenzioni sgradite, Franklin finirà al centro di una terribile catena di eventi che lo porterà a combattere per la propria sopravvivenza in cui ogni secondo è fondamentale.

"57 Seconds esamina come le emozioni influenzano il desiderio umano, innato, per risolvere rapidamente le cose attraverso la tecnologia, che si tratti di una pistola, di una pillola o di un computer" - ha dichiarato recentemente il regista Rusty Cundieff, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Macon Blair.