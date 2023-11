50 km all'ora: il trailer ufficiale del nuovo film di Fabio De Luigi (VIDEO)

Sony ha appena diffuso il trailer ufficiale di 50 km all'ora, il nuovo film di Fabio De Luigi, con protagonisti lo stesso De Luigi e Stefano Accorsi. La pellicola arriverà nelle sale il 4 gennaio 2024 e sarà distribuita da Eagle Pictures.

La commedia che racconta il viaggio di due fratelli, a bordo di due motorini scassati, attraverso la loro terra e i loro sentimenti. Un tuffo nel passato per ricostruire nel presente un legame andato perduto. Prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai, il film è una produzione Colorado Film in associazione con Sony Pictures International Productions ed è un'opera realizzata con il sostegno della Regione Emilia Romagna.

Nel cast anche Elisa Di Eusanio, Giorgia Arena, Barbara Abbondanza, Miriam Previati, con la partecipazione di Beatrice Schinos, Stefano Vito, Paolo Cevoli, Alessandro Haber, con la partecipazione straordinaria di Marina Massironi e con Simone Baldasseroni. La sceneggiatura è firmata da Fabio De Luigi insieme a Giovanni Bognetti.

La sinossi recita: "Due fratelli si ritrovano dopo tanti anni al funerale del padre. Tra rancori passati e affetto sopito, i due affrontano un viaggio per portare le ceneri del loro genitore accanto alla moglie, seguendo le sue ultime volontà. A bordo di due motorini scassati, costruiti anni fa quando erano due ragazzini, percorreranno un viaggio attraverso l'Emilia Romagna e attraverso i loro sentimenti per scoprire che c'è sempre tempo per litigare ed amarsi di nuovo."