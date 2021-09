47 Metri: Great White, clip in esclusiva del film

47 Metri: Great White, di cui oggi vi presentiamo una video clip in esclusiva, è il nuovo capitolo del fortunato franchise sottomarino 47 Metri, del 2017. Il film esce nelle sale oggi, giovedì 30 settembre 2021, distribuito da Adler Entertainment.

La clip che potete vedere sopra è ambientata in alto mare, i cinque protagonisti sono a bordo della zattera che improvvisamente viene accostata da un delfino. Joji, scambiandolo per uno squalo, cerca di colpirlo rischiando di capovolgere la zattera. Il suo tentativo manda nel panico la moglie che lo rimprovera dicendogli "Mi hai spaventata a morte, e se fossi caduto in acqua?"

La sinossi ci racconta del pilota di idrovolanti Charlie e la sua ragazza Kaz, titolari di una compagnia di volo australiana attualmente in grave crisi economica. Qualcosa potrebbe cambiare quando riceveranno la prenotazione di Joji, un importante affarista, e di sua moglie Michelle, i quali hanno deciso di visitare la barriera corallina esterna alle isole lì vicine. Dopo essere partiti alla volta di quel luogo incantevole, l'idrovolante sul quale Charlie, Kaz, i due ospiti e il loro cuoco sono in viaggio subirà un misterioso incidente. Dopo essersi messi in salvo, i cinque rimarranno in mare, ancorati a una zattera, con la quale raggiungere la terraferma. Ma le provviste sono limitate e una minaccia incombe: quelle acque sono il terreno ideale per degli squali le cui storie terribili per la loro ferocia li precedono. Riusciranno a evitarli?

47 metri: il cast alle prese con squali e... broccoli

47 Metri: Great White è un nuovo capitolo del fortunato thriller sottomarino 47 Metri del 2017. Questo nuovo shark-movie segna il debutto alla regia di Martin Wilson su sceneggiatura di Michael Boughen, Nel cast troviamo Katrina Bowden (Piranha 3DD, 30 Rock), Aaron Jakubenko (Tidelands), Kimie Tsukakoshi (Riptide); Tim Kano (Neighbours) e Tekohe Tuhaka (Love and Monsters, The Dead Lands), mentre Neal Kingston (Nerve), Michael Robertson (The Reef) e Pam Collis (Black Water: Abyss) hanno prodotto il film.

47 Metri: Great White esce nelle sale giovedì 30 settembre 2021 distribuito da Adler Entertainment.