4 Hotel 2019 con Bruno Barbieri: in Liguria la puntata di stasera!

La seconda stagione di 4 Hotel 2019 ritorna stasera alle 21.15: Bruno Barbieri farà tappa in Liguria, dove si sfideranno alcuni degli hotel più belli della regione!

Stretta tra mare e montagna, la Liguria - protagonista della terza puntata di 4 Hotel in onda stasera su Sky Uno alle 21.15 - offre molti spunti per il turista sempre più esigente e per l'esperto di hôtellerie Bruno Barbieri al quale è affidato il compito di visitare e giudicare quattro strutture molto diverse della riviera di levante.

Su una delle coste più belle d'Italia, dove i colori pastello dei borghi marinari si specchiano nel mare, è ambientata la puntata numero tre del programma prodotto da Drymedia. Qui gli albergatori offrono sistemazioni di vario tipo, dalle più tradizionali alle più stravaganti. Ma tutte hanno un denominatore comune: il mare a pochi passi. Chi si aggiudicherà la puntata e il contributo economico da reinvestire nella propria attività tra Stefania, Nicola, Giovanna e Alessandro? Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati da Bruno Barbieri i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi.

Fatto il check-in, con la sua classe per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l'accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l'ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l'un l'altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo.

Ecco i 4 albergatori della terza puntata:

Villa Pagoda

Stefania è la capo ricevimento dell'hotel Villa Pagoda, situato a Nervi. In uno stile che ricorda molto le caratteristiche costruzioni cinesi, quello che oggi è uno splendido albergo nacque nei primissimi anni dell'800 per desiderio di un ricco mercante genovese. È molto puntigliosa e attenta all'ordine e l'igiene, per lei è inaccettabile che un ospite si lamenti della sporcizia di un hotel.

Locanda del Parco

Nicola è il proprietario della Locanda del Parco a San Fruttuoso di Camogli, delizioso borgo che si raggiunge solo via mare o a piedi. Proprio per questo l'ospite è a stretto contatto con la natura, in un mondo quasi incontaminato. Nicola è irrequieto, sempre super attivo e sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. È convintissimo delle sue capacità e considera la sua locanda un posto unico al mondo.

Villa Riviera

Giovanna è la proprietaria di Villa Riviera, una bellissima villa degli inizi del '900 situata sulla collina di Santa Giulia, nel comune di Lavagna. La vista dalla villa è mozzafiato e l'accoglienza che Giovanna offre ai suoi ospiti è molto lussuosa. Si definisce determinata, riflessiva, critica, estroversa e competitiva. Ha aperto la Villa da poco più di un anno ma la passione per il suo lavoro la portano ad una costante crescita.

Astoria

Alessandro è il proprietario dell'hotel Astoria, situato a Rapallo, hotel storico davanti al porto. Alessandro lo gestisce da anni insieme alla moglie con un'attenzione fortissima al cliente. Alessandro è un pianista di musica classica che ha una spiccata sensibilità e passione per il suo lavoro.