33 Festival Cinema Africano, Asia e America Latina a Milano e online, dal 3 al 12 maggio 2024

La 33ª edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina - FESCAAAL si terrà dal 3 al 12 maggio 2023 in sala a Milano e in streaming in tutta Italia su MYmovies.it. "L'immagine e il claim di questa 33ªedizione - dichiarano le direttrici artistiche Annamaria Gallone e Alessandra Speciale - si ispirano al numero 3, ai tre continenti che dal 2004 scendono in campo a Milano con alcune tra le migliori produzioni cinematografiche recenti, ma anche alla simbologia a cui richiama la triZebra che ci comunica armonia e senso di unità in un momento storico così conflittuale e divisivo".

La programmazione cinematografica del 33° FESCAAAL prenderà ufficialmente il via venerdì 3 maggio con la Cerimonia d'apertura, ospitata per il secondo anno dalla prestigiosa Fondazione Prada.

10 giorni di proiezioni, incontri con gli autori, eventi speciali sul cinema e le culture dei 3 continenti che si terranno al Cinema Godard della Fondazione Prada, alla Cineteca Milano Arlecchino e all'Auditorium San Fedele.

Queste le principali sezioni: Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo, fiction e documentari in un'accurata selezione delle ultime produzioni provenienti dai tre continenti; Concorso Cortometraggi Africani con i migliori brevi film (fiction e documentari) realizzati da registi provenienti da tutta l'Africa e dalla diaspora. La sezione intende promuovere giovani registi ai loro primi passi nel cinema e mostrare le nuove tendenze e le sperimentazioni del cinema africano; Concorso Extr'A dedicato ai film di registi italiani a confronto con altre culture per raccontare un'Italia che si fa interprete della diversità culturale. Sono selezionate in questa sezione opere girate nei tre continenti o che hanno come soggetto le tematiche dell'Italia multiculturale; Sezione Flash che raccoglie i film/evento del Festival: anteprime di rilievo che presentano le opere recenti di registi affermati, film acclamati dalla critica o premiati nei maggiori festival internazionali, il meglio del cinema contemporaneo che racconta e interpreta l'attualità di Africa, Asia e America Latina; E tutti ridono... la sezione delle commedie più divertenti dai tre continenti.

Tra gli eventi extra-cinematografici torna per il settimo anno consecutivo l'appuntamento con Africa Talks, il cui focus per questa edizione sarà sulle arti visive e la creatività in Africa. Nella tavola rotonda, attraverso il confronto tra ospiti internazionali, si approfondirà il dibattito intorno al settore creativo visuale, dalla fotografia alla grafica, approfondendone le nuove tendenze, la contaminazione con altri settori e mercati, il digitale come strumento di comunicazione e divulgazione, la libertà di espressione e i percorsi educativi e di carriera.

"Come sempre Africa Talks vuole essere un momento di riflessione intorno all'Africa nei suoi aspetti più contemporanei ed emergenti - dichiara Matteo Stefanelli, Presidente di Fondazione Edu. Daremo voce ad artisti/e ed esperti/e per tracciare un quadro della scena creativa africana, con una particolare attenzione al mondo delle arti visive, ai suoi mutamenti e alle sue principali sfide".

5. MiWorld Young Festival

Dal 6 all'11 maggio, come sempre nella cornice del FESCAAAL, arriva anche 5ª edizione del MiWorld Young Film Festival - MiWY, primo e unico festival di cinema per le scuole in Italia interamente dedicato alla conoscenza delle cinematografie e delle culture di Africa, Asia e America Latina e all'educazione interculturale, che si terrà in modalità ibrida, in sala e online. Le proiezioni in presenza avranno luogo a Milano e Lecco; le proiezioni online, invece, saranno fruibili sulla piattaforma MYMovies.it.

Il MiWY continua a far conoscere realtà e storie dai tre continenti attraverso sguardi e angolazioni inedite, adottando un approccio che valorizza l'educazione al linguaggio cinematografico e l'esperienza della visione comunitaria e del dibattito post-proiezione in presenza e a distanza. MiWY è una ribalta che attraverso narrazioni di fiction sulle sfide del presente incentiva le connessioni tra giovani e comunità, facendo emergere le convergenze e le cause delle divergenze, rafforzando in ragazze e ragazzi il loro essere cittadine e cittadini di una casa comune che è l'intero pianeta e la partecipazione al cambiamento.

L'iniziativa rientra nelle proposte per le scuole per l'Educazione alla Cittadinanza Globale. Le iscrizioni per le classi sono aperte.

Per informazioni: www.festivalcinemaafricano.org.