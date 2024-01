27° Festival CinemAmbiente a Torino dal 4 al 9 giugno 2024, prime anticipazioni

Il 27° Festival CinemAmbiente si svolgerà a Torino da martedì 4 a domenica 9 giugno 2024 e sarà dedicato al suo fondatore e storico direttore, Gaetano Capizzi, scomparso prematuramente lo scorso ottobre. La guida della prossima edizione sarà affidata a Lia Furxhi, che fino dal 2015 ha affiancato Gaetano Capizzi nella programmazione e nell'organizzazione del Festival.

"Ci auguriamo di riuscire a far sì che la prossima edizione sia nel solco di una piena continuità con il Festival creato da Gaetano Capizzi, in particolare per quella che è stata sempre la sua forza e la sua cifra distintiva, ovvero il rigore documentario e scientifico" ha dichiarato la neodirettrice Lia Furxhi. "Nel contempo, l'obiettivo è riuscire a coinvolgere sempre di più pubblici nuovi: non solo quanti sono già 'convertiti' all'ambientalismo, ma anche quanti, più semplicemente, sono sensibili al tema del futuro che ci aspetta sul nostro Pianeta".

Prime anticipazioni

Questa edizione del Festival manterrà la sua struttura, articolata in due sezioni competitive ‒ Concorso internazionale Documentari e Concorso internazionale Cortometraggi ‒ che si affiancheranno alle sezioni non competitive Made in Italy, vetrina della miglior produzione italiana documentaristica ambientale dell'ultimo anno, Panorama e CinemAmbiente VR, e alle iniziative extra-cinematografiche destinate, come di consueto, alla promozione della cultura ambientale, quali incontri, appuntamenti dedicati alla divulgazione scientifica, convegni ed eventi speciali.

Il bando di concorso, dedicato a film a tematica ambientale prodotti dopo il 1° gennaio 2022, rimarrà aperto fino al 31 marzo 2024. Regolamento e form di iscrizioni alle selezioni dei film sono disponibili sulla piattaforma Filmfreeway al link filmfreeway.com/Cinemambiente.

Inoltre il Festival ha avviato le sue tradizionali iniziative sul versante didattico-formativo, annunciando la prossima edizione del Concorso nazionale CinemAmbiente Junior, riservato ai cortometraggi a tema ambientale realizzati dalle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado, per il quale fino al 30 aprile sono aperte le iscrizioni, effettuabili sul sito www.festivalcinemambiente.it.

In parallelo, sempre nell'ambito di CinemAmbiente Junior, il Festival proporrà da febbraio a maggio una serie di proiezioni didattiche che si svolgeranno in sala per le Scuole piemontesi e online per le Scuole dell'intero territorio nazionale.

Per essere sempre aggiornati sugli eventi di avvicinamento e sulle novità della prossima edizione: www.festivalcinemambiente.it. Il Festival CinemAmbiente è organizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino.