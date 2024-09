24FRAME Future Film Fest: il manifesto dell'edizione 2024, che celebrerà i 30 anni di Ed Wood

I mostri al centro della nuova edizione del 24FRAME Future Film Fest, che si svolgerà dal 6 al 10 novembre nel distretto urbano multifunzionale di DumBO, a Bologna, e dal 22 al 24 novembre a Modena presso il cinema Astra. Svelato il poster della manifestazione che celebrerà il 30° anniversario del film Ed Wood di Tim Burton.

"Il tema di questa edizione nasce da un anniversario speciale, quello del film Ed Wood di Tim Burton che proprio quest'anno compie 30 anni" ha dichiarato la direttrice artistica Giulietta Fara. "Proprio a partire da Ed Wood, dalla sua fama di peggior regista di sempre, oggi peraltro enormemente rivalutato, abbiamo voluto esplorare il concetto declinandolo nella cinematografia d'animazione, che vanta tutta una serie di mostri, da Godzilla alle larve giganti".

Ed Wood (1994) di Tim Burton, interpretato da Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica Parker e Patricia Arquette, ottenne notevoli riconoscimenti tra cui i Premi Oscar nelle categorie Miglior attore non protagonista a Martin Landau e Miglior Trucco al lavoro di Rick Baker, Ve Neill e Yolanda Toussieng.

Il 24Frame celebrerà questo anniversario con una proiezione speciale del film domenica 10 novembre alle ore 18 presso lo Spazio Bianco al Dumbo, Bologna.

L'immagine ufficiale

Emblema del focus di questa edizione è l'opera-manifesto creata appositamente per il Festival dall'artista Rebecca Michelini. "Come ogni anno, abbiamo chiesto ad un artista di creare un'opera esclusiva dedicata all'edizione corrente" continua Giulietta Fara. "Rebecca Michelini ha interpretato alla perfezione questa tematica insolita al limite tra il brutto conclamato, il mostruoso e il diverso da noi. Chi meglio dei satiri (qui in versione cartoon), originati dalla mitologia, ad interpretare in immagini le sfaccettature della diversità che si esprime nelle forme più varie e impossibili da categorizzare".

Lo stesso tema non solo ricorrerà nella selezione di titoli in concorso, ma sarà al centro di una serata evento: la "Monsters Night", in programma la sera del 9 novembre (Dumbo, Cinema Magic Box dello spazio bianco, dalle ore 21). In questa occasione il pubblico del 24FRAME potrà assistere alla proiezione di una selezione di film dedicata, da Godzilla a Tremors, passando per Ed Wood.