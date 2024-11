20th Century si aggiudica i diritti di The Barrier, il nuovo film di Edward Berger con Austin Butler

Austin Butler tornerà sul set in occasione del film The Barrier, il nuovo progetto diretto da Edward Berger, il regista di Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Sarà 20th Century a portare nelle sale The Barrier, il nuovo film diretto da Edward Berger, reduce dal successo di Niente di nuovo sul fronte occidentale, e con protagonista l'attore Austin Butler, nominato al premio Oscar grazie alla sua performance in Elvis.

Il progetto è stato al centro di un'accesa lotta per aggiudicarsene i diritti, con ben 11 studios coinvolti nel tentativo di battere la concorrenza.

I primi dettagli del film

The Barrier si basa su un racconto breve scritto da MacMillan Hedges e lo scrittore dovrebbe occuparsi anche dell'adattamento per il grande schermo.

David Greenbaum, presidente di Disney Live-Action e 20th Century Studios, è stato particolarmente attivo nel tentativo di ottenere i diritti del progetto, in collaborazione con Steve Asbell e Steve Aversano.

Butler sarà il protagonista di The Barrier

La trama del film non è stata ancora svelata, ma fonti vicine alla produzione lo descrivono come un progetto che unisce elementi in stile Interstellar e sequenze d'azione simili a Top Gun.

Edward Berger sarà coinvolto come regista e produttore insieme a Hedges. L'attore Austin Butler, oltre a recitare nel film, è indicato anche come produttore esecutivo.

Il filmmaker ha recentemente firmato Conclave, il thriller con star Ralph Fiennes prodotto da Focus Features e tratto dal romanzo scritto da Robert Harris. Nel cast ci sono anche Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini. Berger, inoltre, è impegnato nella post produzione di The Ballad of a Small Player, con star Colin Farrell e Tilda Swinton e prodotto da Netflix.

Austin, invece, ha recitato in Eddington, diretto da Ari Aster per A24, accanto a Joaquin Phoenix, Pedro Pascal ed Emma Stone. Tra i suoi recenti progetti ci sono anche Dune: Parte 2, The Bikeriders e la serie Masters of the Air, disponibile in streaming su Apple TV+.