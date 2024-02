Nel 2023 solo il 30% dei 100 film con i migliori incassi hanno avuto una donna protagonista

Un nuovo studio compiuto dall'Inclusion Initiative dell'USC Annenberg ha rivelato che solo il 30% dei 100 film con i migliori risultati ottenuti ai box office nel 2023 hanno avuto al centro della trama una donna.

La percentuale rappresenta un passo indietro rispetto all'anno precedente, quando si era arrivati al 44%.

I dati dello studio

L'analisi ha preso in considerazione l'identità di genere, legata alla razza/etnia, e l'età dei personaggi principali nei 100 film con i maggiori incassi nel periodo compreso tra il 2007 e il 2023, per un totale di oltre 1700 titoli.

Katherine L. Neff, la dottoressa Stacy L. Smith e la dottoressa Katherine Pieper, che hanno firmato lo studio, hanno scritto che i dati sono "orribili" e gli studios hanno fatto veramente poco per cambiare la situazione legata all'inclusione nei film popolari.

Le autrici hanno dichiarato: "I risultati di questa annata fanno emergere un'industria diventata apatica nei confronti degli sforzi riguardanti la diversità e l'inclusione. Anche se è essenziale celebrare i risultati di film significativi come Barbie, ci deve essere più di uno o un paio di film che riflettono le esperienze delle donne e delle persone di colore ogni anno. Fino a quando il settore smetterà di nascondersi dietro un singolo esemplare, il cambiamento resterà sfuggente".

Per quanto riguarda l'età delle protagoniste, solo tre dei film con al centro una donna aveva come star un'attrice oltre i 45 anni (Cocainorso, Il mio grosso grasso matrimonio greco 3 e Magic Mike's Last Dance), mentre per ogni film con al centro una donna non più giovane c'erano oltre 10 titoli con al centro un uomo anziano.

Il numero di film con al centro una donna di colore è invece salito, nell'ultimo anno, da 31 a 37, anche se c'è poca rappresentazione per quanto riguarda le nazioni di origine dei personaggi.

I film con protagoniste donne nel 2023

Barbie "snobbato" agli Oscar: forse è meglio così

Le percentuali dei film con al centro dei personaggi femminili sono le seguenti:

Walt Disney Studios 46.1%

Paramount Pictures 44.4%

Warner Bros. Pictures 38.5%

Universal Pictures 21.1%

Lionsgate 20%

Le percentuali della rappresentazione per quanto riguarda la diversità razziale/etnica sono invece:

Walt Disney 38.5%

Warner Bros. Pictures 38.5%

Sony Pictures Entertainment 30.8%

Paramount Pictures 22.2%

Lionsgate 20%

Secondo le autrici dello studio, inoltre, c'è una correlazione tra l'assunzione di una regista donna e la presenza di personaggi principali femminili, con solo il 4,3% dei titoli diretti dalle donne che avevano un protagonista maschile. L'identità del protagonista, inoltre, sembra collegata all'identità della persona coinvolta dietro la macchina da presa, dato che ha spinto le ricercatrici ad auspicare un'attenzione maggiore nei confronti della scelta di chi può prendere delle decisioni.