20.000 leghe sotto i mari: Disney di nuovo al lavoro sul nuovo film

20.000 leghe sotto i mari è uno dei progetti in fase di sviluppo per la Disney ormai da anni e ora sembra che lo studio abbia deciso di ricominciare il lavoro sul possibile remake del classico del cinema. Il sito HN Entertainment ha infatti saputo, da una fonte vicina alla produzione, che si è ritornati a pianificare in modo attivo il possibile progetto.

Due anni fa James Mangold era stato indicato come il possibile regista del progetto ideato come una storia sulle origini del Capitano Nemo, mentre la sceneggiatura era firmata da Sebastian Gutierrez.

Il filmmaker aveva però dato la precedenza a Logan - The Wolverine e al progetto biografico Ford vs Ferrari e non è chiaro se resterà coinvolto.

Il nuovo lungometraggio era stato inoltre sviluppato inizialmente da David Fincher che aveva invece rinunciato alla produzione per occuparsi di Gone Girl.

20000 leghe sotto i mari aveva portato nel 1954 sugli schermi la storia del professor Pierre M. Aronnax e del suo assistente Conseil che si uniscono a una spedizione per andare alla ricerca di un'incredibile creatura marina che attacca le navi nell'Oceano Pacifico. Durante la missione, insieme a Ned Land (Kirk Douglas), i due scoprono che il mostro è in realtà un sottomarino pilotato dal Capitano Nemo (Jason Mason).