1899: il teaser della nuova serie dei creatori di Dark anticipa un'atmosfera ricca di tensione

1899 è la nuova serie Netflix ideata dai creatori di Dark, Jantje Fries e Baran bo Odar, e online è stato condiviso il primo teaser dell'ambizioso progetto.

Il filmato non rivela molte anticipazioni sulla trama, regalando solo qualche dettaglio riguardante l'atmosfera ricca di tensione che contraddistingue lo show.

1899 avrà come protagonisti Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau e Emily Beecham, e verrà girato in Germania, negli spazio dello Studio Babelsberg dove è stata costruita una struttura totalmente dedicata alle "produzioni virtuali", chiamata Volume.

A disposizione dei registi e dei produttori ci sarà un ampio spazio circondato da uno schermo LED che sfrutta un motore chiamato Unreal Engine, usato per i videogame, che simula uno sfondo realistico in modo da poter ricreare l'illusione di girare in esterni. L'obiettivo è quello di far usare lo studio alle produzioni europee, diventando un punto di riferimento.

1899 racconterà la storia di un gruppo di persone che partono dall'Europa con destinazione New York a bordo di una nave, con la speranza di un nuovo futuro ricco di opportunità. I loro sogni sembrano però infrangersi nel momento in cui si imbattono in un'altra imbarcazione in viaggio attraverso l'Oceano Atlantico. Quello che troveranno a bordo trasformerà infatti il viaggio verso una terra promessa in un incubo terrificante.