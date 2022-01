1883: Rita Wilson sarà una guest star della serie

Rita Wilson, dopo il marito Tom Hanks, apparirà in veste di guest star in un episodio della serie 1883, prequel di Yellowstone.

L'attore era apparso nel secondo episodio dello show con la parte del generale George Meade.

Rita Wilson farà parte del cast di uno dei prossimi episodi di 1883, show ideato come prequel di Yellowstone, nel ruolo di Carolyn, che si occupa di un negozio al Doan's Crossing e aiuta Margaret (Faith Hill) a rilassarsi con l'aiuto di un po' di whiskey.

La moglie di Hanks ha recitato recentemente in show come Pitch, Girls e The Good Wife.

1883 ha debuttato il 18 dicembre su Paramount+ e Paramount Network ottenendo ottimi risultati per quanto riguarda gli ascolti, arrivati a circa 4.9 milioni di spettatori dal debutto.

Taylor Sheridan, produttore di 1883, aveva svelato che nel nuovo show ci saranno numerose apparizioni a sorpresa, essendo riuscito a coinvolgere alcuni dei suoi attori preferiti grazie al successo ottenuto da Yellowstone, con star Kevin Costner.

1883 segue la famiglia Dutton mentre viaggia verso ovest attraverso l'America alla ricerca di un futuro più promettente nel Montana. Lungo il viaggio, la famiglia sarà costretta ad affrontare perdite e superare difficoltà.

Nel cast della serie tv ci sono Billy Bob Thornton, Isabel May, Audie Rick, Marc Rissmann, Eric Nelsen, James Landry Hébert e LaMonica Garrett. Il prequel è prodotto da MTV Entertainment Studios.