Ottimo esordio per 177 giorni - Il rapimento di Farouk, la fiction che ieri sera ha tenuto incollati allo schermo 3.831.000 spettatori, che tradotto in share sigifica 23,8 punti, il miglior risultato della serata. La speranza è naturalmente di replicare, stasera su Rai 1, quando andrà in onda la seconda e penultima puntata.

Proseguono le indagini sul rapimento di Farouk, che portano nuovi sviluppi nel caso, tra piste investigative, lettere inattese e tentativi di mediazione con i sequestratori. Mentre la famiglia continua a cercare risposte, anche il mondo dell'informazione finisce al centro della vicenda.

177 giorni - Il rapimento di Farouk: cosa succede nella seconda puntata

Dopo le tensioni con la stampa e i contrasti con le forze dell'ordine, Marion decide di lasciare temporaneamente la Sardegna e trasferirsi a Nizza dalla madre, insieme a Nour. La donna ha bisogno di ritrovare un po' di serenità. La madre di Marion le propone anche di vendere la villa di famiglia, nel tentativo di aiutarla ad affrontare il momento difficile.

Suo marito Fateh sceglie invece di fidarsi della polizia, dopo un confronto con Franco Orazi. Gli investigatori concentrano la loro attenzione su Matteo Boe, pericoloso bandito sardo già coinvolto in altri sequestri. Una figura potrebbe rivelarsi decisiva per arrivare a lui: Sonia Morandi, la sua compagna.

Parallelamente prende corpo una pista internazionale. Una nuova telefonata ricevuta dalla famiglia Kassam suggerisce infatti che Farouk potrebbe trovarsi in Libano. Marco Uras e Valeria Loi proseguono intanto gli accertamenti sulla pista di Boe, provocando la reazione di Sonia Morandi.

Marion e Fateh decidono di affrontare insieme la situazione, mettendo da parte i segreti che hanno alimentato le loro incomprensioni. La donna torna così in Sardegna con Nour. A riaccendere le speranze della famiglia arriva una lettera firmata da Farouk, che conferma che il ragazzo è ancora vivo. Il messaggio, tuttavia, finisce inaspettatamente nelle mani di Marco Uras.

La lettera di Farouk finisce sul giornale: lo scontro con la stampa

Nel quarto episodio, Marco Uras decide di pubblicare la lettera di Farouk sul quotidiano Retroscena. La scelta provoca una nuova frattura tra la famiglia Kassam e i media: la polizia dispone infatti il blocco del giornale, dando vita a un ulteriore scontro sulla gestione delle informazioni relative al sequestro.

Anche Marion comincia a maturare una convinzione importante. Dopo aver incontrato i familiari di Floriana Bifulco, un'altra giovane appena liberata da un sequestro, la donna comprende che potrebbe essere necessario aprire un dialogo diretto con i rapitori.

Intanto, Marco Uras inizia a interrogarsi sui propri metodi giornalistici e si riavvicina a Valeria Loi. Le forze dell'ordine continuano a seguire le tracce di Sonia Morandi in Barbagia, ma la donna riesce a sottrarsi al controllo degli investigatori. Raggiunge Matteo Boe e gli consegna alcune medicine per Farouk, che nel frattempo ha la febbre.

L'appello di Marion e la proposta di Graziano Mesina

Il momento più significativo della seconda puntata arriva il giorno di Pasqua del 1992. Marion decide di lanciare un appello nella chiesa di Orgosolo, località simbolo della storia del banditismo sardo. Il suo messaggio è rivolto soprattutto alle madri dell'isola: con un grido di dolore chiede il loro aiuto, convinta che possano comprendere fino in fondo la sofferenza di una famiglia che aspetta da troppo tempo il ritorno di un figlio.

L'iniziativa non passa inosservata. A raccogliere l'appello è Graziano Mesina, famoso ex bandito che si trova in libertà vigilata nel carcere di Asti. L'uomo si offre come mediatore per cercare di favorire una soluzione al sequestro. La sua proposta potrebbe aprire una nuova fase nella vicenda di Farouk, mentre la famiglia Kassam continua a sperare di poterlo riabbracciare.

Quanto andrà in onda il finale della miniserie

Quella sul rapimento di Farouk Kassam è una serie in tre puntate (per un totale di 6 episodi, due per ciascuna serata). La prima puntata è stata trasmessa ieri, la seconda andrà in onda stasera mentre per il finale bisognerà attendere l'inizio della prossima settimana, lunedì 23 novembre.

Le puntate saranno disponibili anche in streaming, gratuitamente su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda in chiaro opppure on demand a partire dalla mezzanotte del giorno stesso.