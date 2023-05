11 appassionanti K-drama dedicati allo sport da guardare tutti d'un fiato

Volete guardare un nuovo K-drama, ma non sapete quale scegliere? Vi piacciono gli sport? Abbiamo 11 proposte che fanno al caso vostro, in grado di coniugare sia il lato sportivo che quello più sentimentale, pieni di coraggio, lacrime e risate.

È il sito Soompi a fornirci una lista piuttosto ampia di serie di matrice coreana da guardare quando si ha voglia di vedere sullo schermo appassionanti storie legate in un qualche modo al mondo dello sport, e non parliamo solo di calcio o delle discipline più gettonate: dalla scherma alla corsa, dal pugilato al sollevamento pesi, dal baseball all'hockey alla pallavolo.

Insomma, c'è davvero di tutto tra queste proposte (diverse delle quali sono disponibili per lo streaming su Netflix e Viki Rakuten), inclusi attori del calibro di Park Seo-jun, Kim Tae-ri, Lee Sung-kyung, Park Eu-bin e Nam Joo-hyuk, tra i tanti.

E tra un Venticinque e ventuno e un Fight For My Way, tra un Run On e un Weightlifting Fairy Kim Bok-joo non potrete non trovare quello che fa per voi (se invece, ad esempio, siete più nel mood per i romance, potete buttare uno sguardo a questi 7 k-drama romantici che vi consigliammo in precedenza).

Venticinque e Ventuno, la recensione: l'inaspettato k-drama di Netflix che catturerà il vostro cuore

Per cui diamo un'occhiata agli 11 K-drama consigliati: