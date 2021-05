100% Lupo, clip esclusiva del film di animazione di Alexs Stadermann

100% Lupo è un film di animazione diretto da Alexs Stadermann: ecco in esclusiva una clip della pellicola distribuita da Notorious Pictures in sala dal 20 maggio.

100% Lupo, il film di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è una pellicola di animazione diretta da Alexs Stadermann. Il film è in sala dal 20 maggio grazie a Notorious Pictures.

Nella clip che potete vedere sopra il piccolo Freddy ha seguito di nascosto il padre e lo zio, due lupi mannari che stanno provando a salvare alcune persone rimaste intrappolate in un incendio.

Freddy Lupin è il legittimo erede di una famiglia di rispettabili lupi mannari. Certo di diventare il più temibile di sempre, al compimento dei quattordici anni qualcosa andrà storto proprio durante il rito della prima trasformazione. Anziché in un lupo mannaro feroce e implacabile, Freddy si ritrova ad essere un barboncino molto arrabbiato, dal colore rosa e dal pelo morbido. Scartato e isolato dagli anziani del branco, Freddy ha comunque la possibilità, entro il prossimo sorgere della luna, di dimostrare di avere la personalità di un vero lupo; altrimenti verrà estromesso dal suo gruppo d'origine. Grazie all'aiuto di un improbabile alleato - un randagio di nome Batty - Freddy dovrà sopperire alla sua nuova condizione esteriore per ribadire come la sua essenza sia esclusivamente quella di un lupo mannaro.

100% Lupo, tratto dal libro della scrittrice Jayne Lyons, è stato presentato ad Alice nella città della Festa del cinema di Roma. Il lungometraggio d'animazione è diretto dal regista Alexs Stadermann, noto per essere stato il regista di alcuni film con protagonista l'Ape Maya. La pellicola tratta argomenti come i pregiudizi, l'accettazione di sé, il valore dell'amicizia e della famiglia. 100% Lupo, distribuito da Notorious Pictures, è in sala dal 20 maggio.