The Walt Disney Company ha annunciato le prime collaborazioni globali in occasione delle celebrazioni dei 100 anni della Casa di Topolino.

100 anni di Disney: una delle aziende più amate al mondo, The Walt Disney Company, spegnerà una miriade di candeline nel 2023, e per celebrare la storica ricorrenza, sono state annunciate delle imperdibili collaborazioni globali.

Come festeggiare i 100 anni della Casa di Topolino? Ma ovviamente in compagnia dei marchi più popolari.

Brand globali come LEGO Group, Pandora, Hasbro, Adidas, Coach, Mattel e Funko si uniranno a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, 20th Century e National Geographic per celebrare l'importante traguardo.

Lo scorso dicembre, ad esempio, shopDisney ha lanciato la sua collezione Disney100 Premium Celebration Collection che comprende, fra gli altri, oggetti must have come l'iconico cappello a forma di orecchie di Topolino.

Nel corso dell'anno, ci fa poi sapere la stessa compagnia, "saranno lanciate ulteriori collezioni firmate shopDisney che includeranno anche Disney100 Oswald Collection, che punterà i riflettori su una delle prime creazioni di Walt Disney, Oswald il Coniglio Fortunato; Disney100 The Eras Collection, che si focalizzerà su alcuni dei periodi più amati dai fan nella storia della company, tra cui i primi decenni dei The Walt Disney Studios, del parco Disneyland e molto altro; Disney100 Decades Collection, che celebrerà le storie più amate della company, tra cui Steamboat Willie (1928), Biancaneve e i Sette Nani (1937), Pinocchio (1940), e moltissime altre".

In questo 2023, infatti, assisteremo, tra le altre cose, al lancio di nuove linee LEGO® Disney, per cui prepariamoci già a costruire nuovi mondi grazie ai celebri mattoncini colorati, mentre in tutti gli store e syl sito givenchy.com trovate già disponibile una nuova collezione che, in concomitanza non solo con Disney 100, ma anche con l'Anno del Coniglio, ha visto riemergere dal passato Disney Oswald il Coniglio Fortunato.

E poi ancora si potrà passare tanto tempo in libreria, data la collaborazione editoriale con gli storici partner Disney, Giunti e Panini, che ci proporranno circa quaranta i nuovi titoli a tiratura limitata.

Per maggiori informazioni e dare un'occhiata a tutte le iniziative targate Disney 100 potete recarvi sul sito ufficiale di Disney Italia.