10 Dance, il live-action di Netflix sui balli latino americani spinge la ristampa del manga e un sequel

L'adattamento live-action di 10DANCE ha ribaltato ogni previsione, trasformando un manga di nicchia in un titolo di successo internazionale, tra boom di visualizzazioni, copie introvabili e ristampe lampo.

Il live-action 10DANCE, uscito su Netflix il 18 dicembre 2025, è diventato un fenomeno mondiale. Il successo ha riportato alla ribalta il manga di Sato Inoue, ora destinato a nuove ristampe dopo continui sold-out e una risposta inattesa dal pubblico globale.

Un successo inatteso per 10DANCE

Uscito il 18 dicembre 2025, il film live-action 10DANCE, tratto dal manga di Sato Inoue pubblicato nel 2011, ha conquistato Netflix con una rapidità che ha stupito persino gli addetti ai lavori. Diretto da Keishi Otomo, autore già apprezzato per le trasposizioni di Rurouni Kenshin e March Comes in Like a Lion, il film ha registrato milioni di visualizzazioni in pochi giorni, scalando le classifiche internazionali e diventando uno dei titoli più discussi delle festività. Un traguardo che pochi avrebbero scommesso su un'opera Boys' Love rimasta per anni confinata a una cerchia ristretta di appassionati.

Il live-action, pur rimanendo fedele allo spirito dell'opera originale, introduce diverse modifiche a ritmo e dettagli dei personaggi, rendendo la storia più adatta a un pubblico globale. La struttura del manga - sette volumi disponibili anche in digitale sul sito ufficiale Kodansha - offre una base narrativa ampia che il film ha raccontato solo in parte. E forse è proprio questo a tenere accesa la discussione: non esiste ancora una conferma per un eventuale seguito, ma la popolarità esplosiva lascia aperta più di una porta.

L'eco del film ha generato un effetto domino, trasformando le librerie giapponesi e i rivenditori online in un piccolo campo di battaglia: i volumi sono andati rapidamente esauriti, segnando un ritorno di interesse mai registrato prima.

A confermare il fenomeno è stata direttamente Sato Inoue, che sul suo profilo ufficiale X ha annunciato le nuove ristampe. "Sono davvero grata: dopo dicembre, anche a gennaio tutti i volumi sono entrati di nuovo in ristampa", ha scritto, raccontando come persino lei abbia ricevuto segnalazioni di copie ormai introvabili.

L'editor le ha spiegato che le vendite sono state così rapide da richiedere ristampe d'emergenza. "Sta vendendo incredibilmente bene ed è difficile reperirlo, ci scusiamo per il disagio! Stiamo gestendo ristampe urgenti: arriveranno nelle librerie il 16 di questo mese, quindi abbiate ancora un po' di pazienza. Potrete acquistarlo al prezzo pieno in negozio!". Le nuove copie, infatti, saranno disponibili dal 16 gennaio 2026, una data che molti fan hanno già cerchiato sul calendario.

La storia che ha conquistato i fan: danza, rivalità e un legame inatteso

Alla base di questo rinnovato entusiasmo c'è una storia che mescola disciplina, tensione e un sentimento che nasce dove meno te lo aspetti. 10DANCE segue le vite di Shinya Sugiki e Shinya Suzuki, due ballerini all'apparenza inconciliabili: li separa solo una sillaba nel nome, ma li divide un oceano nello stile. Sugiki è il "Signore del Ballroom Standard", raffinato e impeccabile; Suzuki è il "Re della Danza Latina", istintivo e travolgente. Due mondi che non dovrebbero incontrarsi, e che invece sono costretti a fondersi quando decidono di competere come coppia nell'ambitissima 10 Dance Competition, che richiede di padroneggiare dieci discipline, tra standard e latino.

La loro collaborazione nasce come un patto tecnico: Sugiki non ha esperienza nella danza latina e chiede a Suzuki di istruirlo, offrendo in cambio lezioni di ballroom. Ma l'allenamento quotidiano li spinge oltre la rivalità: i due iniziano a scorgere l'uno nell'altro fragilità, ambizioni e sfumature che la scena non rivela. Il live-action riesce a catturare proprio questa tensione: un equilibrio sottile tra competizione e intimità, reso attraverso coreografie curate e una messa in scena che amplifica l'energia della storia originale. È forse questa dinamica - più ancora della trama sportiva - a spiegare perché spettatori di ogni parte del mondo si siano avvicinati a un titolo considerato per anni una gemma nascosta.

Mentre Netflix continua a cavalcare il successo globale del film, il ritorno del manga sugli scaffali segna un nuovo capitolo per un'opera che sembrava destinata a rimanere un cult per pochi. Oggi, invece, è diventata un caso editoriale planetario, sospesa tra pista da ballo e piccolo schermo, con fan che attendono di scoprire se questo inatteso rilancio porterà davvero a un sequel.